快訊／警M4步槍突襲上銬！連千毅被帶回高雄「拒夜間偵訊」　拘留室過夜

地方中心／高雄報導

知名直播主連千毅日前與寵物店爆發糾紛，一連在高雄大亂5天，檢警21日重兵佈署，除暴特勤隊手持M4突擊步槍，全副武裝突襲連千毅在新北市中和朋友的豪宅，等他出門到地下室開車，立刻一湧上前壓制，最後他雙手上銬、頭戴安全帽被帶回高雄，平時霸氣全失；晚間傳出他拒絕夜間偵訊，得在拘留室過夜，等到22日早上偵訊。

寵物店被砸後，檢方聲押6人獲准，其中就有自稱槍手的小弟咬出是被連千毅指使。警方掌握事證後，隨即聲請拘票，21日凌晨核發後，立刻由高雄市刑大、刑事局南部打擊犯罪中心專案小組專程北上，前往新北市中和豪宅逮人。

特別的是，刑事局不敢大意，這次特別調派4名除暴特勤隊員，配備M4步槍、MP5衝鋒槍，埋伏在大樓地下停車場，見連千毅及一對男女準備駕車外出，立刻一擁而上，將3人團團圍捕，並在連的轎車搜出2把西瓜刀，被帶回高雄市刑大。

連千毅晚間被拍到，下車時雙手被上手銬、頭戴安全帽及口罩，身穿西裝仍抬頭挺胸，但面對媒體追問，低調不願回答。據《TVBS新聞台》報導，深夜10時許，連千毅表態拒絕夜間偵訊，晚上恐得留在拘留室過夜，待22日早上偵訊。

▼除暴警M4步槍突襲！壓制連千毅上銬帶回高雄。（圖／地方中心翻攝）



高雄市警察局副局長陳書田表示，目前已到案的已有68名，羈押7人，另外有參與犯案、還未到案的，「專案小組會查個水落石出，一個都不會放過」。他強調，專案小組前一天晚上就已經北上，從早上埋伏到下午，趁連千毅到地下室要開車時逮捕壓制，當時連沒有多說一句話，相當配合。

警方初步跡證，認定連千毅有涉槍炮、恐嚇等案，包括涉及前鎮區寵物店開槍案被逮捕的8人中，有部分是連千毅的員工，同時也不排除有教唆罪嫌，所以檢察官才會核發拘票、搜索票將他從台北抓回高雄偵辦。

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