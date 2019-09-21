22歲長髮妹勇闖「上海模特圈」！曾試鏡失敗崩潰…前輩1段話她秒想開





▲22歲的任思琪將到上海模特圈闖蕩。（圖／任思琪授權提供，下同）



記者鄒鎮宇／台北報導

在伸展台上走秀，一直是許多模特兒的夢想，22歲的任思琪從16歲被老師相中後，開始踏入模特圈，如今將勇闖上海模特圈。176公分的思琪給自己5年的時間闖看看，並給予想未來想成為模特兒的人建議，「如果只是把模特兒當成一份職業的話會走的很辛苦的，甚至熱忱很快就會消耗殆盡」。

「其實本來對這個行業完全沒有興趣也沒有憧憬」，任思琪透露，她升上高一時被一位老師推薦進入模特兒科系，就此踏上模特兒之路，在經歷許多課程、前輩的教導後，慢慢參加許多廠商的試鏡，才漸漸在模特兒圈走出自己的路。

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恰巧，思琪對於書本上的東西沒有太大的興趣，家人也慢慢理解讀書除了努力或許需要一點天分，才轉而支持她走上模特兒的路，讓本身叛逆、不甘於現狀的思琪慢慢做出成績，接連獲得許多廠商的青睞。

▲▼任思琪透過高中老師的引介，開始走上模特兒的道路。（圖／任思琪47.chi.47授權提供）



思琪說，起初她在工作試鏡時落選會非常自責，檢討是哪個環節沒有做好，「一直檢討自己是不是不夠好才沒被選上…但是這樣得失心太重的下場，就是在下一次的試鏡更糟」。直到有前輩開導她說，「每個人都有每個人的特質，廠商找的是最適合自家產品的模特兒」。

這時，她才了解，落選並不是重點，「找到自己的定位是很重要的，往後面對每一次的落選也會比較坦然，當然也是有用心的去面對每次試鏡」。





談到去上海模特圈，思琪說，她預計給自己3到5年的時間去試試，「努力衝看看自己能做到多少，其實也算是一場賭注吧，5年後能成功了，能有一番作為了當然最好。如果不幸失敗了，我會回來好好當個上班族吧我想，就感覺人生好像就該這樣奮不顧身的搏一次。」

「首先要有興趣吧」，被詢問會給想成為模特兒的人有什麼建議，思琪表示倘若把模特兒當做一個職業，會走得非常辛苦，「甚至熱忱很快就會消耗殆盡的」，「其實這個行業並不是所想的那麼光鮮亮麗的，自己是不是能接受背後這些困難，再來是要找到自己的定位，這是我覺得非常不容易的事，可以從穿衣風格開始，融入生活，幫助自己找到自己的特點」。



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