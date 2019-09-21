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「ATV救災工作車」現身屏東防災教育展　慈濟慈悲科技亮點展示

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▲▼9月21日屏東縣政府舉辦「2019國家防災日-防災教育有GO讚！」，邀約包括慈濟等公、民團體結合辦理，讓全縣各中小學生及家長1500人以上來參展及闖關。活動地點在仁愛國小，慈濟基金會以「驚世災難、警世省思」為主題，配合展出。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

為提高民眾居安思危的意識，9月21日屏東縣政府舉辦「2019國家防災日-防災教育有GO讚！」，邀約包括慈濟等公、民團體結合辦理，讓全縣各中小學生及家長1500人以上來參展及闖關。活動地點在仁愛國小，慈濟基金會以「驚世災難、警世省思」為主題，配合展出。

屏東縣副縣長吳麗雪代表縣長致詞指出，屏東歷經颱風帶來很多的衝擊，尤其是十年前莫拉克風災造成的災情更是慘重，防災工作是縣政府重點政策，感謝所有參展單位。

吳麗雪副縣長提及，每次發生災難，慈濟基金會第一時間進入災區，志工協助救災救難人員與關懷民眾，此次活動，慈濟也展示包括行動廚房，包括行動淨水器，看到這些裝備自己產生很大的興趣，因為這些東西都很重要，常常出現在災難現場。

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▲▼9月21日屏東縣政府舉辦「2019國家防災日-防災教育有GO讚！」，邀約包括慈濟等公、民團體結合辦理，讓全縣各中小學生及家長1500人以上來參展及闖關。活動地點在仁愛國小，慈濟基金會以「驚世災難、警世省思」為主題，配合展出。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼9月21日屏東縣政府舉辦「2019國家防災日-防災教育有GO讚！」，邀約包括慈濟等公、民團體結合辦理，讓全縣各中小學生及家長1500人以上來參展及闖關。活動地點在仁愛國小，慈濟基金會以「驚世災難、警世省思」為主題，配合展出。（圖／慈濟基金會提供）

此次活動中，慈濟共提供包括：九二一及八八災難救災等布展、影片及設計闖關等教育活動中心室內展。另外在室外展出方面，包括展出：行動廚房（二代）、淨水船一代、熱水船一代、火箭爐、太陽能LED路燈、ATV救災工作車等。

 9月21日在仁愛國小的「防災教育有GO讚」活動中，因為有動態展示與靜態展出，吸引不少民眾及學生參觀。尤其慈濟的展出極具教育意義與特色，吸引不少學生參訪。

慈濟志工黃世勛為大小朋友解說行動廚房的功能，由固定安裝在貨車上的第一代餐車，改成模組的廚房設備，平常不影響3.5T貨車載運環保使用內供有需要時貨車可以載著廚房，到災區三小時一千人四菜一湯用餐。用三噸半的車子來載運行動廚房，因為體積小，大街小巷都能進去定點救助。

黃世勛指出，為什麼要有行動廚房，在災區更需要注重衛生與安全，讓災民吃得安心，後方有志工以香積飯做成小點心請大家享用，有女同學分享說「它比一般廚房還要大還要方便。」

九二一地震後，研發出的二代行動廚房也成為展示的亮點，另外淨水設備，每日能處理五噸，足以供應2000人一日飲水也頗受矚目。

活動現場ATV救災工作車，讓縣民及學生親身體驗搭乘，讓民眾及學生能實地了解它的實用性。

▲▼9月21日屏東縣政府舉辦「2019國家防災日-防災教育有GO讚！」，邀約包括慈濟等公、民團體結合辦理，讓全縣各中小學生及家長1500人以上來參展及闖關。活動地點在仁愛國小，慈濟基金會以「驚世災難、警世省思」為主題，配合展出。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼9月21日屏東縣政府舉辦「2019國家防災日-防災教育有GO讚！」，邀約包括慈濟等公、民團體結合辦理，讓全縣各中小學生及家長1500人以上來參展及闖關。活動地點在仁愛國小，慈濟基金會以「驚世災難、警世省思」為主題，配合展出。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟展場透過影像、照片和闖關遊戲，教導孩子防災，同時養成居安思危的觀念。海報展示區，九二一地震與莫拉克風災對台灣造成之影響，讓人人認識發生在台灣的災難，省思與未來防災備災作為，對社會及環境的影響。

而闖關者在本關參觀展示海報，並與關主進行「九宮格」互動問答後，可以獲得過關認證。透過互動遊戲讓學生熟記防災、救災等口訣，提昇學生面對災害發生即時反應的能力，既能自救也能盡己之力助人。

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