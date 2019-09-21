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世界清潔日　嘉縣7鄉鎮響應清出近3萬根菸蒂

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▲▼ 世界清潔日，嘉縣號召鄉親來淨街。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局在9月21日配合環保署與全國各縣市，同步實施辦理「垃圾不落地、街道更美麗」的淨街撿菸蒂活動，由環保局秘書翁逸偉帶領，以太保市的彩虹商場為主，並與太保市公所、安仁里環保志義工們共同來針對商圈內的店家、超商、網咖等容易被民眾丟菸蒂的場所來清除垃圾。

▲▼ 世界清潔日，嘉縣號召鄉親來淨街。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 世界清潔日，嘉縣號召鄉親來淨街。（圖／記者翁伊森翻攝）

21日除太保市公所外，包含中埔鄉、布袋鎮、民雄鄉、朴子市、義竹鄉與鹿草鄉等，共有7個公所響應淨街活動，總計動員325人，清除菸蒂的總重量達6公斤，換算數量約有3萬根。

翁逸偉表示，全世界每年約有4.5兆根煙蒂遭丟棄，大多民眾在抽完菸後習慣將手中菸蒂隨處往地上丟，雖然只是小小一根菸蒂，卻容易造成街道的髒亂，進而影響路容觀瞻。未來對於民眾隨手亂丟菸蒂的行為將加強取締及教育宣導，希望民眾都能發揮公德心，切勿隨手亂丟煙蒂。

環保局提醒民眾，針對民眾亂丟菸蒂的情形已要求稽查人員強力取締，經告發成功後會依廢棄物清理法開罰1,200元罰鍰，讓菸癮君子隨手亂彈的壞習慣付出代價。「庄內就是自己的厝內」，環境整潔美化不能只靠清潔人力來維護，每個人都應該把自己對環境的公德水準提高，生活品質才能向上提升。

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