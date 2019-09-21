約上課被告知「他下午走了」！19歲學生撞作業車「頭顱變形」慘死…友人殯儀館崩潰

▲陳姓男學生撞上高空作業車身亡。（圖／記者游宗樺攝）



記者柯振中、游宗樺／台北報導

台北市21日發生一起車禍致死案，19歲的陳姓男學生凌晨騎車時，撞上一輛在辛亥路移動的高空作業車，送醫後仍不幸身亡。友人得知消息後表示，原本還打電話給陳男，想跟對方約「一起去上課」，沒想到友人的媽媽卻說「下午走了」，讓他相當悲傷。

這起事件發生在21日凌晨0點左右，19歲的陳姓男學生騎車時，疑似因為天色昏暗，加上大雨導致視線不良，撞上一輛鄭在辛亥路移動、準備進行地下道美化工程的高空作業車，導致機車整台撞爛，車頭嚴重變形，男學生則頭顱變形倒地，當場失去生命跡象。

駕駛高空作業車的沈姓駕駛看到，當場嚇傻報警。警消、救護人員到場後，趕忙將陳男送往醫院急救，但搶救後仍宣告不治。

▼高空作業車橫過辛亥路三段時，與機車發生碰撞車禍。（圖／記者游宗樺攝）



沈姓作業車駕駛表示，原本是在進行辛亥路地下道的美化工程，作業車移動時，都會有義交引導，一旁也放有警告標誌，是這名男姓學生「自己撞上來的」。

警方拍照採證後，對沈男進行酒測，而沈男的酒測值為0；至於陳男是否涉及酒駕，有待抽血檢驗，事故責任還在進一步釐清。

死者的友人得知消息，前往殯儀館幫忙。他在殯儀館說到，今天原來要約死者一起去上課，打電話過去時，卻被陳男的媽媽告知「下午走了」，讓他相當哀傷。

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▼死者的友人得知消息，感到相當不敢置信。（圖／記者游宗樺攝）

