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台日失智症國際研討會　打造台灣為失智友善天堂

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▲▼ 嘉基舉辦台日失智症研討會。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

9月21日為國際失智日，嘉義基督教醫院舉辦台日失智症國際研討會，會中邀請到多位台日對失智環境營造的專家進行交流討論，嘉義市長黃敏惠與衛生局長張耀懋也親臨現場共同呼籲台灣社會重視失智議題。

國際失智症協會（ADI）在2018年全球失智症報告中指出，全球目前失智症人口約有5千萬人，隨著台灣步入高齡化社會，據統計至2018年底，台灣失智症人口已逾28萬人，平均40分鐘就會增加一位失智症患者，許多家庭因而承受失智之苦，如何打造失智友善環境成為需要嚴肅面對的問題。

▲▼ 嘉基舉辦台日失智症研討會。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 市長黃敏惠上台致詞。（圖／嘉義基督教醫院提供）

黃敏惠指出，嘉義地區高齡人口比例超過14%，為全台之最，失智狂潮在現在與未來將會席捲台灣，但多數民眾對失智症早期症狀缺乏警覺性，嘉義市在幾年前就已在免費的市民整合性健康檢查中加入失智篩檢項目，希望找出潛在失智症患者；另外在失智者照顧部分，希望透過成立友善社區與團體家屋，希望照顧者可以帶失智長輩一起走出封閉、接觸社區，達到延緩失智退化功能。

▲▼ 嘉基舉辦台日失智症研討會。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 嘉基舉辦台日失智症研討會大合照。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉基姚維仁院長表示，失智症患者除了面對忘記自己駕輕就熟的事物、忘記摯愛的親人外，照顧的親人也面臨生活跟心理上的龐大負擔。嘉基創院院長戴德森醫師晚年時深受失智症所苦，所以嘉基在投入失智症上一直不遺餘力，期待這個國際研討會能協助打造台灣成為失智友善照顧服務的天堂，支持失智症患者與家屬度過難關。

研討會中日本菅原弘子、金山泰三、金山雅俊等三位專家將以政策端、社區端及照護端3大面向探討失智友善社區及失智症團體家屋等議題，提出日本在如何營造能理解失智者的友善社區與團體家屋經驗等寶貴經驗，期盼研討會中透過學者們的交流，能提供台灣現行失智友善示範社區運作方式、失智症小規模多機能服務的社區共生模式建構及家屬支持團體等照護上的新思維。

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