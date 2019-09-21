921「愛永遠攏佇這」　天籟童音傳唱人間大愛

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「打造千年的希望未來，讓人間至情化大愛，大愛為梁，智慧為牆，一念善心帶來無限希望，大愛為梁，智慧為牆，把握當下成就希望的殿堂。」9月21日在慈濟台中靜思堂傳來孩童的歌聲，由慈濟援建的921希望工程的學校竹山國小、霧峰國小學生，分別以合唱、手語劇呈現〈許一個希望的未來〉、〈新芽〉這兩首為921希望工程所寫的歌曲，獻給在場超過1千5百位的觀眾。出席者包含921震災當時的校長、老師、學生、學生家長、受災戶、以及救災人員等。

慈濟在921二十周年的下午於台中靜思堂舉辦「愛在921『愛永遠攏佇這』感恩會」，許多當時投入救災的人員包含空軍救護隊、特種搜救隊、工程技師、以及慈濟志工出席，而慈濟志工中，有的是當時的受災戶、也有的是受到感動而投入志工行列。

▼慈濟在921二十周年的下午於台中靜思堂舉辦「愛在921『愛永遠攏佇這』感恩會」，超過1千5百位的民眾虔誠祈禱，祈願天下無災無難。

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20年前，時任空軍救護隊指揮官宋俊陽，目前是金門榮民服務處副處長，宋俊陽回憶起20年前在救災時心中的不捨，宋俊陽表示，儘管不希望遇到災難，但天災無法抗拒，遇到時希望能在最短的時間讓災情變小、傷亡最少。宋俊陽參與過921震災、賀伯風災、納莉風災、莫拉克風災等，認為近年天災已衍生出複合式災情，不是一個單位可以獨力完成，需要政府部門、民間團體一起合作。

內政部消防署特種搜救隊黃博村副隊長表示，921地震時人在高雄救難隊，前往災區救災後，正在煩惱食物來源時，遇到從高雄來中部救災的慈濟人提供食物；又曾帶隊到伊朗救災，再次遇到慈濟人提供協助。黃博村副隊長分享自己參加過許多國內外救難工作，都會看到慈濟人的身影。

▼內政部消防署特種搜救隊黃博村副隊長（前排右二）。

慈濟基金會指出，921震災後到9月30日急難救助期時，慈濟在全台設置31處總指揮及救災服務中心，動員志工逾10萬人次，至少服務26萬位災民，提供受災、救災人員的熱食服務逾130萬人次。9月23日開始進入「大愛屋援建」採購組合屋建材，9月28日動工直到12月28日完成1776戶、21705坪。在「校園援建及修膳」部分，在10月開始進行援建與修繕13所校園簡易屋，直到2004年4月完成了51所學校的重建，過程中並補助學童營養午餐、進行校園心靈關懷。

▼由慈濟援建的921希望工程的學校當年的校長、老師出席感恩會。

台中市政府民政局長吳世瑋出席感恩會，分享20年前是工程技師，感恩當時有慈濟一起來投入，更感恩每次有災難的時候就會看到慈濟志工投入。

同樣獻上感恩的，還有來自日本的歌手佐賀龍彥，為了感恩慈濟在311對日本災區的協助與關懷，特地向經紀公司請假一天來到台灣獻唱了自己翻譯的歌曲〈讓愛傳出去〉、〈一家人〉。

慈濟基金會表示，慈濟在921地震後擬定了「急難救助」、「安頓與關懷」、「復建與重建」三階段賑災步驟，匯聚出「慈濟」成為台灣「安心力量」的慈悲印記，更讓「善與愛」的正向能量一直都在！

▼竹山國小學生合唱〈許一個希望的未來〉，921當時就讀竹山國小的蔡宜庭小姐（後排左四）出席分享：當時年紀小，上台時緊張得說不出話來，只記得上人用左手掌心輕輕地貼在我的胸口說：「不要緊張！」當下感覺到很安慰。（圖／慈濟基金會提供）

▼由3位法師、消防局救難大隊、慈濟志工演繹〈行願〉。