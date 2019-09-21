桃園海管處、新竹林管處合作　國際淨灘日清出2,440公斤垃圾





記者楊淑媛／桃園報導

每一分鐘，就有一卡車的塑膠垃圾被倒入海中！921世界清潔日，桃園市海管處與新竹林管處在南崁溪出海口北岸礫石灘，共同舉辦大型淨灘活動，現場湧進約350位民眾，不畏風雨徒手揮汗撿拾垃圾，總共清出2,440公斤垃圾，30公斤資源回收物（圖／環保局提供），讓原本髒亂的海灘迅速恢復乾淨，也變得更加美麗。

桃園環保局長呂理德表示，每年九月第三個星期六是世界清潔日，是全球性清潔活動，因此選在今天辦理淨灘活動，有非常特殊的環保意義。從歷次淨灘所清出的垃圾中仍以塑膠廢棄物佔最大宗(如:塑膠浮球、保麗龍、漁網、塑膠吸管、塑膠袋、寶特瓶...等)，塑膠垃圾在自然環境中不易腐化，易遭海洋生物誤食，導致生病甚至死亡，是海洋生物的隱形殺手。

根據統計每年至少有800萬噸的塑膠垃圾流入海洋，相當於每一分鐘就有一卡車的塑膠垃圾被倒入海中，大量的塑膠垃圾正以驚人的速度破壞海洋環境，如果再不採取行動，將來海裡的垃圾會比魚還多，因此呼籲所有市民朋友不只「撿」不停、更要不停「減」，除了要減少一次性塑膠製品外，也要多多參與淨灘、淨海活動，才能還給海洋生物一個乾淨的家。

▲淨灘活動，仍以塑膠廢棄物佔最大宗。（圖／環保局提供）



新竹林管處夏榮生處長指出，根據綠色和平基金會與中華民國荒野保護協會快篩海岸垃圾的調查結果，總計列出全國13處需要加強清理垃圾的海岸線，南崁溪出海口北岸礫石灘就是其中之一。海管處強調，今年1至8月底已辦理309場次淨灘活動，動員11,832人次，總計清除69噸垃圾，11月底前還有5場「桃園愛淨灘」活動，歡迎大家把握機最後機會踴躍上網報名參加。

今天參與淨灘的團體包括：蘆竹區濱海巡護隊、蘆竹區濱海社區發展協會、蘆竹區海湖社區發展協會、桃園市濱海休閒協會、第一銀行新竹分行、沃亞科技公司等團體。