　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園海管處、新竹林管處合作　國際淨灘日清出2,440公斤垃圾

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園海管處、新竹林管處合作，國際淨灘日清垃圾。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

每一分鐘，就有一卡車的塑膠垃圾被倒入海中！921世界清潔日，桃園市海管處與新竹林管處在南崁溪出海口北岸礫石灘，共同舉辦大型淨灘活動，現場湧進約350位民眾，不畏風雨徒手揮汗撿拾垃圾，總共清出2,440公斤垃圾，30公斤資源回收物（圖／環保局提供），讓原本髒亂的海灘迅速恢復乾淨，也變得更加美麗。

桃園環保局長呂理德表示，每年九月第三個星期六是世界清潔日，是全球性清潔活動，因此選在今天辦理淨灘活動，有非常特殊的環保意義。從歷次淨灘所清出的垃圾中仍以塑膠廢棄物佔最大宗(如:塑膠浮球、保麗龍、漁網、塑膠吸管、塑膠袋、寶特瓶...等)，塑膠垃圾在自然環境中不易腐化，易遭海洋生物誤食，導致生病甚至死亡，是海洋生物的隱形殺手。

▲桃園海管處、新竹林管處合作，國際淨灘日清垃圾。（圖／環保局提供）

根據統計每年至少有800萬噸的塑膠垃圾流入海洋，相當於每一分鐘就有一卡車的塑膠垃圾被倒入海中，大量的塑膠垃圾正以驚人的速度破壞海洋環境，如果再不採取行動，將來海裡的垃圾會比魚還多，因此呼籲所有市民朋友不只「撿」不停、更要不停「減」，除了要減少一次性塑膠製品外，也要多多參與淨灘、淨海活動，才能還給海洋生物一個乾淨的家。

▲桃園海管處、新竹林管處合作，國際淨灘日清垃圾。（圖／環保局提供）

▲淨灘活動，仍以塑膠廢棄物佔最大宗。（圖／環保局提供）

新竹林管處夏榮生處長指出，根據綠色和平基金會與中華民國荒野保護協會快篩海岸垃圾的調查結果，總計列出全國13處需要加強清理垃圾的海岸線，南崁溪出海口北岸礫石灘就是其中之一。海管處強調，今年1至8月底已辦理309場次淨灘活動，動員11,832人次，總計清除69噸垃圾，11月底前還有5場「桃園愛淨灘」活動，歡迎大家把握機最後機會踴躍上網報名參加。

今天參與淨灘的團體包括：蘆竹區濱海巡護隊、蘆竹區濱海社區發展協會、蘆竹區海湖社區發展協會、桃園市濱海休閒協會、第一銀行新竹分行、沃亞科技公司等團體。

ET快訊
連千毅剛被帶回高雄…寵物店老闆「大仁哥」前金區被上銬
拿到iPhone 11 Pro Max「轉圈卡4hrs」！最
連千毅被帶回高雄「拒夜間偵訊」　拘留室過夜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台大男921衝回南投「家人全沒事」！返校精神恍惚…室友聽原因沉默了：任何人都會崩潰

台日失智症國際研討會　打造台灣為失智友善天堂

桃園海管處、新竹林管處合作　國際淨灘日清出2,440公斤垃圾

世界清潔日　嘉縣7鄉鎮響應清出近3萬根菸蒂

新北動保處捕蜂抓蛇用品開箱　設備人才一應俱全

LamiGirls化身小魔女　球迷擠爆A19棒球車站感受熱情魔力

桃園軌道願景館周年館慶　粉絲同樂DIY潛盾機模型最吸睛

榮獲全國十大熱門賽事第1名　9/22桃園農博基地盛大登場

「新北電競認證課程」開課　培育全方位電競新尖兵

新店平廣溪封溪護魚顧生態　非法垂釣檢舉獎金每件2000元

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

弱虎遭逼跳火圈、瘦熊苦滑滑板 血淚換掌聲...馬戲團悲歌惹心疼

媽媽遭婆家相逼送走國小女兒！ 　「20年後真相」太心痛...女孩被逼哭 QQ

60公斤洛威拿化身「貼心保鑣」伴9旬嬤...網：祖孫同框好暖心

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

醫曝咖啡禁忌族群！小心越喝越慘　看舌頭判斷...出現「舌裂」須當心

台大男921衝回南投「家人全沒事」！返校精神恍惚…室友聽原因沉默了：任何人都會崩潰

台日失智症國際研討會　打造台灣為失智友善天堂

桃園海管處、新竹林管處合作　國際淨灘日清出2,440公斤垃圾

世界清潔日　嘉縣7鄉鎮響應清出近3萬根菸蒂

新北動保處捕蜂抓蛇用品開箱　設備人才一應俱全

LamiGirls化身小魔女　球迷擠爆A19棒球車站感受熱情魔力

桃園軌道願景館周年館慶　粉絲同樂DIY潛盾機模型最吸睛

榮獲全國十大熱門賽事第1名　9/22桃園農博基地盛大登場

「新北電競認證課程」開課　培育全方位電競新尖兵

新店平廣溪封溪護魚顧生態　非法垂釣檢舉獎金每件2000元

米蘭／「Google圖片搜尋功能」因珍妮佛羅培茲而誕生！Versace秀爆大彩蛋

921地震20周年　蔡英文赴重災區南投中寮：挑戰讓我們更堅強

柯文哲赴馬祖狂掃4座天后宮　見「爭取最後勝利」陷苦思

22歲短髮妹勇闖「上海模特圈」！曾試鏡失敗崩潰…前輩1段話她秒想開

快訊／連千毅剛被帶回高雄…寵物店直播主「大仁哥」前金區被上銬

企聯射箭／寒舍再度完封中銀　躍升戰績龍頭

47歲余皓然遭「已婚男」開價包養！　「5天100萬」王中平氣炸

他四肢麻10多年！滑手機「危險級姿勢」超傷　網驚：立馬彈起來

郭台銘捐馬英九基金會6800萬？　郭辦：媒體報導不符事實

台大男921衝回南投「家人全沒事」！返校精神恍惚…室友聽原因沉默了：任何人都會崩潰

地方熱門新聞

裝甲兵帶迷路奶奶回家　高一孫罵..

台大男921衝回南投！返校精神..

最新民調台東治安奪冠　幸福滿意..

雜糧十大經典體驗路線　關山勇奪..

苗栗8歲男童疑「腸病毒」猝死　..

即／連千毅深夜直播道歉：大家一..

萬美玲批桃園綠捷　一年內三次動..

來一趟關子嶺溫泉美食節

警穿制服買咖啡　竟遭民眾投訴懲..

超人氣戲劇夯追劇專車朝聖去

孕婦客運上吃早餐！髒話伯爆氣飆..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

琉璃蟻入侵南台灣　居民晚上不敢..

不二坊宣布公休4天！蛋黃酥代購..

更多熱門

相關新聞

桃園設海岸環境監測科技中心

桃園海岸線長達46公里，沿岸擁有許多珍貴的生態亮點及重要建設，桃園市政府海管處全國首創設置「海岸環境監測科技中心」，15日舉行揭牌，未來將與中央氣象局及中央大學合作，運用11座海岸水質監測站及6座海象監測站，並與環保局監測系統串聯，布建海洋環境監測的天羅地網，即時掌握環境變化、提高環境汙染稽查效率。

與賽夏族守護山林　邀當一日巡護員

毒養小蜜蜂、山老鼠　警方很頭痛

竹圍漁港單日清出1582公斤垃圾

誤食打火機　20萬海鳥曝屍中途島

關鍵字：

桃園海管處新竹林管處國際淨灘日

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

柴油車加95無鉛　24萬飛了

急救畫面曝！5歲童蘇花公路遭重機撞　插管治療中

好市多史上最無恥退貨！店員看「購買日期」傻了

台南廟會5白腿妹面癱熱舞！「厭世抖動」網笑瘋

即／掀直播主之亂！　連千毅新北遭高雄警逮捕

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

直播天王連千毅被捕趴地畫面曝光

使用iPhone手機6大壞習慣

連千毅高雄公司外真刷「一整排漢堡」

連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友：他很會裝傻

20年神車大改比Gogoro快很多　千人見證蓋樓

南山人壽改承攬制　台灣勞健保會倒

「越南新垣結衣」正面照曝　竟是知名網紅

更多

最夯影音

更多

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面