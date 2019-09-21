快訊／小一男童過馬路　遇重機車隊被「撞飛吐血」！苦撐5小時斷氣身亡

▲男童蘇花公路過馬路遭撞飛。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正、許力方／花蓮報導

花蓮台9線「蘇花公路」和中路段21日發生一起嚴重車禍，就讀小學一年級的7 歲何姓男童上午穿越馬路，走到一半在北上車道疑似遭王姓黃牌重機騎士撞上，彈飛倒地吐血，當場失去生命跡象，緊急送醫插管一度恢復心跳，後轉送花蓮慈濟醫院歷經5小時搶救，仍不幸於晚間7時許宣告傷重不治，由家屬帶回。

花蓮縣消防局21日上午10時51分接獲通報，蘇花公路中和段162.3公里處，7歲的何姓男童遭重機撞擊，雙腿間流出鮮血、拖鞋噴飛，當場失去生命徵象。救護人員趕抵時，他已經沒有呼吸心跳、重傷命危，緊急實施CPR送醫，送往國軍花蓮總醫院搶救，一度恢復心跳，後轉送花蓮慈濟，仍不幸於晚間7時許宣告不治；至於王姓重機騎士則四肢擦傷，未送醫，酒測值零。

▼重機車隊上蘇花，不幸撞死男童。



何童的姨丈表示，當時孩子自行奔出屋外，疑似是要到對面的雜貨店購物、或是去找朋友，未料，正要過馬路時，正好碰上10幾輛重機車隊駛來，其中王姓騎士因剎車不及，當場撞上，導致男童雙腿間鮮血直流、不斷吐血，「直接撞下去了啦，我在現場的時候，他裡面都是內出血啊！」

據悉，何姓男童在家中排行老二，爸媽都在火力發電廠任職，平常把小孩交給姨母照顧，當時男童出門疑似沒報備，穿越馬路到對街找朋友，事發當下，鄰居見狀跑回何家告知，家人才赫然發現；肇事駕駛則供稱是與車隊同行北上，詳細責任歸屬仍待警方進一步調查釐清。