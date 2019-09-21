連千毅之亂違背「鐵霸訓示」！胸章曝光　恐害天道盟陷入危機

圖、文／鏡週刊

連千毅事件引發社會關注，餘波盪漾仍未停歇，19日晚間警方在鼓山區逮捕了涉嫌對寵物店開槍的8名嫌犯，起獲2把手槍，35發子彈等，經查發現，這8人均為連千毅公司的員工。因連千毅被警方懷疑可能涉及組織犯罪、教唆等情事，今（21日）刑事局南部打擊犯罪中心特別會同高雄市警局，在新北市中和區將連逮捕。

令人感到驚訝的是，在警方破獲畫面上，顯示了連的員工落腳處，存放著天道盟太陽會的胸章，該徽章上清楚刻印著苗、高兩字。知情人士向本刊爆料「太陽會在全省有21個分會，皆以地區劃分，代有苗字的胸章，就是代表苗栗分會、高就代表高雄分會，而連就是跟苗栗某位謝姓大哥。」由此可知太陽會組織龐大，不僅可跨區合作，更可以跨會支援。

今年2月14日，天道盟前任盟主「濟公」蕭澤宏逝世，鐵霸（曾盈富）接任新一任天道盟主，此事件媒體報導甚多。本刊日前獨家掌握，以本省兄弟為主的天道盟，是在1986年成立於台北看守所「仁三舍」，以「替天行道」為名，故稱天道盟。創始6會包括太陽會、孔雀會、雲霄會、不倒會、敏德會、仁義會，歷任盟主為羅福助、鄭仁治（圓仔花）、蕭澤宏（濟公）。

此次連千毅事件引發多名太陽會份子遭逮捕，恐引發社會對天道盟的高度關注。日前現任盟主鐵霸剛上台時曾說「要減少衝突、降低社會恐慌」，但連千毅所引發的事件顯然與鐵霸的訓示相違背，也讓天道盟陷入危機。



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