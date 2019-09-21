▲ 新北動保處捕蜂抓蛇用品開箱，設備人才一應俱全。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

捕蜂捉蛇業務於2018年1月1日起正式由消防局移撥至新北市動保處，為因應捕蜂捉蛇、動物救援及管制案件，除成立動物救援指揮中心統籌案件管理，並備齊各式裝備共計16項，2018年迅速處理拆蜂9429件、抓蛇3555件及動物救援4361件。動保處呼籲民眾，如有發現蜂巢、動物救援案，可通報1999或利用動保處首創「LINE報案平台」。

新北市動物救援指揮中心設立在動保處本部，負責捕蜂捉蛇、動物救援及管制案件人員之調度及工作分配，每年案件高達1萬7千多件，救援管制車備有誘捕籠、搜救網、大小運輸籠、防咬手套、雨鞋、蜂衣裝備、蛇籠、蛇夾、警示三角錐等多項專業設備。

動保處表示，由於處理快速設備多樣，2018年也吸引日本TBS電視臺前來新北市錄製捕蜂相關特輯，全程跟拍動保處捕蜂隊人員進行蜂案處理，從動物救援中心的案件統籌指派，外勤處理案件的專業程度，到案件處理結束後民眾連番感謝，皆讓來台拍攝人員嘆為觀止。

9月中旬，動保處獲報在中和區興南路7樓民宅窗外，發現一顆直徑約50公分以上的蜂巢，動保處獲報後，旋即派員前往探勘，發現是一個虎頭蜂蜂巢，虎頭蜂極具攻擊性，加上蜂巢鑲嵌於窗框之上，拆除難度增加。捕蜂隊使用研發新式捕蜂裝備，以旋刀式水槍、套網式捕蜂網等設備，順利拆除蜂巢。



農業局長李玟表示，2018年捕蜂捉蛇業務移交動保處以來，蜂案通報至今已達1萬5千818件，蛇案通報共計6058件，動保處為此已加強人員訓練及裝備盤點，以保障民眾安全。另外也呼籲民眾，看到動保處人員在摘除蜂巢時，請勿圍觀喧嘩，以避免發生危險。



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