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蘇嘉全回憶921下令救災　第一站埔里...貨櫃已成牛耳藝術收藏

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▲▼立法院長蘇嘉全。（圖／蘇嘉全辦公室）

▲立法院長蘇嘉全。（圖／蘇嘉全辦公室）

記者陶本和／台北報導

適逢九二一地震20週年。立法院長蘇嘉全透過臉書表示，或許沒有辦法阻止天災的發生，但可以銘記過去吸取經驗，努力做好防災的準備，同時不忘團結與互助，當未來災難再臨，就可以把傷害減至最低。

蘇嘉全表示，九二一大地震的震央在南投集集鎮，當時他正擔任屏東縣長，地震發生後，立即要求警力、戶政、地政人員盡速整裝往災區出發，也呼籲縣民有錢出錢、有力出力，我們要動員全縣之力，投入協助南投的救災工作。

蘇嘉全說，救災的第一站是在埔里，除了幫忙當地公所搭建臨時辦公室，也動員建築師，協助災戶興建「屏埔厝」，當時救災的貨櫃，如今由牛耳藝術渡假村收藏。

▲▼立法院長蘇嘉全。（圖／蘇嘉全辦公室）

▲立法院長蘇嘉全。（圖／蘇嘉全辦公室，下同）

蘇嘉全表示，同時我們也結合屏東鄉親的愛心，捐助資金協助災民重建家園，「2011年我再度來到這裡參加彌撒，鄉親還送我一幅『屏埔一家親』的賀聯，讓我特別的感動。」

蘇嘉全說，今天我再度來到埔里，來到這個當初救災的第一個據點，許多回憶又湧上心頭。看到現在的埔里，已走過震災的創傷，恢復地震前的美麗，又再度充滿生機，「我感到非常歡喜跟安慰，也非常敬佩埔里鄉親的堅強和勇敢，在苦難中又重新站起來。」

「天災無情、人間有愛，這是每次台灣遇到災難時，最好的寫照。」蘇嘉全表示，當年用來救災的貨櫃、「屏埔一家親」的字畫，都是人間有愛的證明，它們就像蠟燭一樣，在風和日麗的大白天，我們不一定會注意到它的存在，但是在最寒冷的黑夜裡，卻能夠帶來光明與溫暖。

蘇嘉全說，或許沒有辦法阻止天災的發生，但我們可以銘記過去吸取經驗，努力做好防災的準備，同時不忘團結與互助，當未來災難再臨，就可以把傷害減至最低，並且讓人性善良的光輝，在最黑暗的時刻綻放，照亮最無助的人，也溫暖受創的心。

▲▼立法院長蘇嘉全。（圖／蘇嘉全辦公室）

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