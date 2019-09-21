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LamiGirls化身小魔女　球迷擠爆A19棒球車站感受熱情魔力

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▲LamiGirls化身小魔女

▲LamiGirls化身小魔女，球迷擠爆A19棒球車站。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

小姐姐魅力無限！桃捷公司21日於機捷A19桃園體育園區站舉辦「桃捷魔法”棒”」活動，LamiGilrs倪瑄、籃籃、菲菲變身小魔女，現身車站與球迷同樂。另外，桃捷公司特別準備限量造型氣球，當作LamiGirls和球迷近距離互動猜謎小禮物，現場大、小球迷是爭相搶答，玩得不亦樂乎。▲LamiGirls化身小魔女

桃捷公司指出，桃園機場捷運A19桃園體育園區站，在今年3月打造成為"棒球特色車站"，不僅成為喜愛棒球球迷必來朝聖的拍照、打卡景點，桃捷公司也和Lamigo球團合作推出一系列車站活動，成功串聯起桃園國際棒球場和A19棒球特色車站合作模式，讓球迷來桃園國際棒球場看球不僅有「捷乘應猿」-回程免費的超優惠方案可以使用，更透過A19棒球特色車站活動，提升桃園整體棒球運動，進一步活絡桃園青埔地區觀光。▲LamiGirls化身小魔女

▲魔術表演，結合"桃猿"和"棒球"特色。（圖／桃捷提供）

由於連日雨勢不歇，桃捷公司21日於機捷A19桃園體育園區站舉辦「桃捷魔法”棒”」活動，除了邀請受到大小朋友歡迎的LamiGilrs和民眾互動，也精心設計魔術表演，結合"桃猿"和"棒球"特色，魔術師特別製作"人猿"氣球和現場民眾互動，演出爆笑脫口秀，逗得現場觀眾哈哈大笑。

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