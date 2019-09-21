▲「新北電競認證課程」開課，培育全方位電競新尖兵。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府培育電競產業人才不遺餘力，2019年3月已開設首屆免費電競學程班，安排戰隊營運、賽事企劃、主播賽評及節目直播等課程主軸，培養350人次播報、企劃、行銷等電競產業新血。而此次的電競產業專才認證課程，將以電競裁判、教練、遊戲設計、VR應用為授課重點，讓學員廣泛學習電競產業各領域專業知識，成為全方位的電競專才。

經發局副局長黃正誠表示，全球電競產值將於2020年達到14.88億美元，一場電競大賽決賽，全球的收看人數甚至可以超過NBA決賽，電競產業市場不可小覷。新北市積極推動電競產業向上發展，已擬定「場域建置」、「活動推廣」及「人才培育」電競三相之力發展策略，於2018年8月成立新北電競基地，作為賽事舉辦、場域體驗及活動交流場地。

▲「新北電競認證課程」開課，培育全方位電競人才。

2019年暑假也整合經發局、教育局、文化局及民間資源，舉辦「2019新北電競季」系列活動，透過城市盃校園電競賽、六都電競賽等大型賽事及電競體驗活動深耕新北電競文化，系列活動參與人次達16萬9千人次。

此外，持續開設多項產業人才培育課程，包括今2019年上、下半年的電競學程班與專才認證班等，要為新北培育更多電競產業專才。此次認證班表現優異的學員將有機會進入電競相關產業服務。希望學員們努力精進自己電競學能，勇敢朝向自己的電競夢想邁進。

經發局表示，為讓培育學員能學有所用，並協助電競周邊企業延攬電競專才，將於11月舉辦電競產業人才媒合活動，2020年度將規劃開設電競產業人才相關課程，持續陪伴對電競滿懷理想及抱負的年輕世代，在電競產業找到屬於自己的一片天。

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