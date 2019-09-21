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解放軍新迷彩服提前曝光　大陸國防部長「穿去俄羅斯」觀摩軍演

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▲▼大陸國防部長魏鳳和曝光新迷彩服。（圖／翻攝自大陸國防部網）

▲大陸國防部長魏鳳和曝光解放軍新迷彩服。（圖／翻攝自大陸國防部網）

記者林彥臣／綜合報導

大陸國防部長魏鳳和率團前往俄羅斯，觀摩「中部-2019演習」。根據《環球時報》報導指出，魏鳳和這次赴俄觀摩軍演，身著的服裝其實是解放軍新一代迷彩服，也意外了讓解放軍新式迷彩服曝光，而這也代表解放軍迷彩服即將有一次「更新換代」。

《環球時報》引述國防部官方微信號指出，魏鳳和於9月19日至21日率團赴俄羅斯奧倫堡州東古茲靶場觀摩「中部-2019」演習。在演習現場，魏鳳和與俄羅斯總統普丁等一同觀摩實兵演練。魏鳳和還視察中方導演部、聯合戰役指揮部，看望慰問中方參演官兵，並出席演習裝備展示、授獎儀式等相關活動。

《環球時報》指出，俄羅斯為檢驗四大戰略方向的戰備水平和戰役預案，會輪流舉行代號「東方」、「西方」、「高加索」、「中部」的首長帶司令部戰略演習。2018年中國解放軍首次參加俄軍「東方-2018」戰略演習。這一次是大陸連續第二年參加俄羅斯最重要的戰略演習。

▲▼大陸國防部長魏鳳和2018年身著舊迷彩服。（圖／翻攝自大陸國防部網）

▲大陸國防部長魏鳳和2018年身著解放軍舊迷彩服。（圖／翻攝自大陸國防部網）

《環球時報》比對了兩次演習現場圖片，和2018年不同，魏鳳和此次身穿新式迷彩服，除了顏色不同，上將軍銜也從領章變成肩章，與舊時作訓迷彩服不同，在左胸口多了姓名牌。魏鳳和著新式迷彩服亮相國際場合，代表著解放軍迷彩服即將有一次更新換代。

《環球時報》分析，從細節看，新式迷彩服和國際更為接軌，很多國家軍隊迷彩服都標識有名字，比較容易識別。此外，從新式迷彩作業服的顏色分析，可以看出和自然環境的融合度更匹配，隱蔽性更好，更適應現代戰場的需要，更具有實用性，實戰性，對軍人在戰場環境生存和保護能力有明顯提升。

《環球時報》結論，迷彩服不斷的更新換代體現了後勤保障部門和軍工科研單位對戰場環境的研究更精準，可以預料，新式迷彩服在材料上會有改進，舒適度，耐磨性，防水透氣都有明顯改善。

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