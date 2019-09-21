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雷軍東協博覽會致詞　3觀點分享結盟好處：東盟已成中國第二大貿易夥伴

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▲▼雷軍致詞。（圖／翻攝自中國－東盟博覽會官網）

▲雷軍致詞。（圖／翻攝自中國－東盟博覽會官網）

記者吳增煌、柯振中／南寧––台北 連線報導

第十六屆中國—東協（大陸稱東盟）博覽會、商務與投資峰會21日到24日在廣西南寧舉行，這屆展會有30多個國家共2848家企業參與。小米集團董事長兼首席執行官雷軍21日致詞時分享了3個觀點，鼓勵參與博覽會的企業一同尋找商機、成為強大企業家。

雷軍在致詞時提到，目前全球經濟的不穩定因素增加，複雜的局面、嚴峻的挑戰讓企業面臨許多問題，如何抓住一帶一路的機遇，成為企業家必須學習的課題，「我想藉此機會，結合自己的觀察與思考，跟大家分享我的幾個觀點。」

雷軍指出，透過參加中國—東盟博覽會，讓他更加深刻感受到了東盟各國市場的潛力，堅定了在該區加快發展地決心，「東盟是與中國山水相連，人文相親的好鄰居、好朋友和好夥伴，也是21世紀海上絲綢之路的第一站。同時，東盟擁有超過6億的人口，而且有一點值得注意的是東盟市場裡的平均年齡低於35歲，這是非常龐大的有活力的消費群體。」

▼ 許多政商人士在第16屆中國—東盟博覽會致詞。（圖／記者吳增煌攝）

▲▼ 第16屆中國—東盟博覽會。（圖／記者吳增煌攝）

雷軍說明，從今年以來，東盟已經成為中國的第二大貿易夥伴，今年前8個月中國對東盟出口增加了15.7％，中國已連續10年保持了東盟第一大貿易夥伴的地位，「正是看好東盟國家的前景，小米選擇了東南亞作為出海的起點，在5年前就進入了東南亞市場，在2017年實現了在印尼本地化生產手機。」

「經過5年的努力，我們的業務已經覆蓋了東盟10國的所有國家」，雷軍說到，小米在印尼的智能手機市場份額排在前三，在越南、新加坡也排名前三，在馬來西亞、老撾、柬埔寨排名前五，在緬甸排在第一，這樣的成績相當卓越。

雷軍提到，這次的博覽會期間，小米將與廣西壯族自治區簽訂戰略合作協議，加強對東盟國家的出口，「中國與東盟10國間雙邊貿易地蓬勃發展背後離不開中國—東盟博覽會在過去16年間所起到地重要的推動作用。」

▼ 第16屆中國—東盟博覽會會場。（圖／記者吳增煌攝）

▲▼ 第16屆中國—東盟博覽會。（圖／記者吳增煌攝）

雷軍指出，東盟的印尼、越南、新加坡等國的企業家也與他一樣，想要把生意愈做愈大、愈做愈久，而這些需要有強大的貿易體系來支撐，雙方必須不斷加強經貿合作，朝著更開放、包容的方向發展，才能達到目的，「包容、普惠、互利共贏的經貿合作有利於推動中國與東盟各國共同​​走向繁榮。」

雷軍強調，廣西是中國—東盟德合作聖地，小米2家重要的供應商已經在南寧設廠，現階段不只有智能製造企業把目光鎖定廣西，還有更多相關企業也到這裡投資，隨著進一步的優惠政策釋放，廣西會出現更多商機。

雷軍最後提到，今天眾多企業家聚集在此，研討如何在東盟地區進行布局，就是看到龐大的商機，希望能夠藉著這次的博覽會，能夠打造企業家互幫互愛、一同合作的平台，讓各國企業家都能夠在此尋找商機，實現把企業做大的夢想。

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