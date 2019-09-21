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新店平廣溪封溪護魚顧生態　非法垂釣檢舉獎金每件2000元

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▲ 新店平廣溪封溪護魚顧生態 非法垂釣檢舉獎金每件2000元。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新店平廣溪封溪護魚顧生態，非法垂釣檢舉獎金每件2000元。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府於2019年3月公告實施新店區平廣溪，自平廣橋起至平廣路一、二段交界處之小橋止及其支流流域封溪護漁，依漁業法第44條規定，封溪護漁區域民眾，不得以任何方式採捕水產動植物，含垂釣、撈蝦及徒手捕捉等方式，違者將依漁業法裁處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

廣興里長吳進興指出，平廣溪源於新店廣興山區，溪長約10公里，流經廣興、廣平兩里後注入新店溪，溪水清澈河床平坦，是北部熱門戲水和初級溯溪路線。平廣溪沿途設有步道，沿岸自然生態非常豐富，可以觀看很多鳥類及成群的鳳蝶。

吳進興表示，在乾淨沒有汙染的平廣溪中，育有臺灣石????等原生魚種，加上沿岸多元的自然生態景觀，這些都是廣興里重要的觀光資產。當他看到有民眾拿著釣具在岸邊垂釣捕撈時，他感覺到很痛心，他認為這些資源是共享的，不僅是我們這一代，也是我們世世代代的「共有財」。

因此，他便致力推動平廣溪封溪護漁，終於在新店區公所及農業局的協助下，2019年正式公告實施。他期待能夠透過封溪護漁來孕育平廣溪中多元生態，另一方面能結合這些自然生態行程，發展廣興里的生態旅遊。

農業局表示，廣興里因為人口外流及老化，是招募封溪護漁巡守隊的一大難題。不過當地居民秉持對這片土地的熱愛，在吳進興的號召下，2019年6月由當地居民自發組成平廣溪封溪護漁巡守隊，透過教育訓練讓這群有熱忱的住民用自己的力量來守護自己的家園。農業局也會協助裝備及器材，讓巡守工作更加的方便及安全。

農業局長李玟表示，保育溪流自然生態為長久永續的工作，環境生態需有在地保育觀念，由大家共同維護。為遏止在封溪護漁區段非法垂釣、濫捕等行為，農業局設有檢舉獎金，民眾如有發現違法濫捕情事，可提供相關影像，以電話向當地警察機關、區公所或農業局檢舉，經查證屬實並裁罰確定者，每件發給檢舉人獎金2000元。

相關封溪護漁資訊可上農業局網站：https://www.agriculture.ntpc.gov.tw/cht/index.php，點選「認識我們／重要政策／封溪護漁」查詢，或於上班日洽詢新店區公所，電話：02-2911-2281分機2206，陳小姐或新北市農業局，電話：02-2965-4824，陳先生。

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