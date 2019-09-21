港示威者堆路障癱瘓屯門輕鐵　扯下五星旗點火焚燒

▲屯門遊行中被逮捕的女性示威者。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

香港有民眾21日發起「光復屯門公園」遊行，號召示威者從屯門新和里遊樂場的足球場起步，到達屯門政府合署外。遊行結束後，有示威者前往屯門輕鐵放置雜物、噴灑滅火器，導致輕鐵停駛，甚至有人取下屯門大會堂的五星旗，隨後點火焚燒，現場不斷爆發警民衝突。

綜合港媒報導，由於屯門公園有噪音問題，且當地公園有許多大媽會跳舞「求打賞」，因此有港民發起「光復屯門公園」遊行，從屯門新和里遊樂場的足球場起步，截至下午2點，已有500名示威者聚集。

示威者聚集後，起步前往屯門政府合署外集合，但由於人數過多，有人走出馬路，當時港警舉黃旗警告。

▼示威者在屯門堆放雜物。（圖／路透）



示威者走到屯門大會堂時，取下堂內的五星旗，用打火機點燃，拿出紙巾等雜物作為助燃物，將旗子燒毀；遊行發起人林宇軒下午4點左右宣告遊行結束。

遊行結束後，有示威者前往西鐵站公園，在當地噴灑滅火器；港警則在沒有舉旗警告的情況下，向樓梯上的示威者噴灑胡椒噴劑，同時逮捕多名示威者。

港警隨後警告，示威者行為已經違法，必須立刻解散；後來又有示威者前往屯門輕鐵的範圍內，在該處堆放雜物、碎石等物品，癱瘓輕鐵交通，同時破壞站內物品。

晚間5點左右，有示威者到屯門市中心的巴士站聚集，向在當地組成防線的港警投擲汽油彈；港警發射催淚煙彈驅散，同時逮捕數名示威者。

▼港警朝屯門遊行的示威者推進。（圖／路透）

