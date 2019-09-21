連千毅遭上銬「搜出2把西瓜刀」　小弟認了：他教唆開槍寵物店

記者柯沛辰／綜合報導

高雄街頭亂鬥延燒數日，知名直播主連千毅雖親上火線強調「從不知情」、「粉絲互嗆誤會」，但警方追查到寵物店開槍的8名小弟，其中一人咬出是受連千毅教唆開槍。警方掌握事證後，21日依涉嫌恐嚇、違反槍砲彈藥管制條例持拘票北上逮人，當場將連千毅上銬帶回，並在現場轎車上搜出2把西瓜刀。

24歲張姓男子20日晚間主動到高雄市鼓山分局投案，自稱是近日到另一直播主寵物店開槍的槍手。檢方訊問後，認定張男涉嫌重大，向法院聲押禁見；全案至此已有6人遭聲押獲准，其中有人咬出寵物店槍擊案就是連千毅指使。

▲連千毅過去有黑道背景，如今成為當紅直播主，卻又捲入寵物店槍擊案。（圖／翻攝自連千毅臉書）

警方掌握事證後，20日向檢方聲請拘票，待21日凌晨核發後，立刻由高雄市刑大、刑事局南部打擊犯罪中心專案小組專程北上，前往新北市中和豪宅逮人。

特別的是，刑事局不敢大意，這次特別調派4名除暴特勤隊員，配備M4步槍、MP5衝鋒槍，埋伏在大樓地下停車場，見連千毅及一對男女準備駕車外出，立刻一擁而上，將3人團團圍捕，並在連的轎車搜出2把西瓜刀。

▲連千毅遭4名員警壓制，狼狽趴地就範。（圖／地方中心攝）

據了解，連千毅這次北上避風頭，躲在友人的公司兼豪宅內，但仍被警方循線逮捕，後續送回高雄偵訊。

根據檢警追查，連千毅直播辦公室19日遭人開車衝撞，旗下員工張男一聽，立刻帶人前往前鎮區鄭姓直播主開設的寵物店報復。

不過，警方早就派員站崗。張男見狀，竟使出「調虎離山」之計，故意在附近製造車禍糾紛，吸引守在店外的員警離開，再趁機前往寵物店開4槍逃逸。

▲高雄警方全副武裝，北上中和將連千毅帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

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