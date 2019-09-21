桃園軌道願景館周年館慶　粉絲同樂DIY潛盾機模型最吸睛

▲桃園軌道願景館周年館慶，DIY潛盾機模型最吸睛。（圖／捷運局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園軌道願景館21日舉辦週年館慶活動，首次曝光的等比縮小的「潛盾機紙模型」現場最吸睛，副市長游建華也參加挑戰現場製作並表示：桃園目前正極力發展三心六線的軌道建設，希望透過六條路網在30分鐘內連結三大都市核心，完成北北桃一小時軌道生活圈的目標。

▲桃園軌道願景館周年館慶。（圖／捷運局提供）

遠從北投帶女兒來參加館慶的洪媽媽說，桃園軌道願景館每次辦的活動老少咸宜，不分年齡全民都可以參加，兩歲大的女兒今天做生日蛋糕卡一點都不生疏，玩得好開心；桃園的黃媽媽則說，以前根本不知道什麼是潛盾機，今天陪女兒DIY邊做邊認識，才知道原來潛盾機這麼專業厲害！

捷運工程局局長陳文德表示，軌道願景館收錄了桃園軌道發展的歷史，包括正在執行當中的捷運綠線工程及規劃願景，希望透過每次活動讓市民對於生硬的軌道專業知識多一點了解，跟著城市的建設同步成長，未來隨著每條軌道建設的進度不同，還會搭配更多元的主題活動，豐富軌道願景館的內容。



為了讓民眾瞭解桃園軌道建設的過去、現在、未來，桃園軌道願景館以軌道歷史區、軌道技術區、軌道願景區、多媒體互動區、交通圖書室以及戶外潛盾機展示等六大主題，讓民眾免費參觀，開館一年來參觀熱潮不斷，不但是親子出遊最愛，也是許多學校團體戶外教學的好場域，參觀者遍及外縣市。