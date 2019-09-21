「2019新竹生活節」雨中登場人潮不減　魅力攤位商品兩小時完售

▲竹北的「交朋友精釀啤酒」是第一次參與「新竹生活節」，非常意外即使下雨天，人潮仍依然眾多。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

邁入第5年的「新竹生活節」已是新竹市重要的城市品牌活動，不止民眾期待，更吸引市集商家踴躍報名詢問，21日活動於在護城河畔、幸福廣場及228紀念公園熱鬧登場，雖然天氣微雨，現場仍湧入許多人潮，不少攤位前大排長龍，還有攤位兩個小時內商品銷售一空。

▲▼2019年為期2天的活動共邀集了100家特色店家，有文創、美食與超過10國的異國攤位等。





「新竹生活節」為期2天，內容精彩豐富，包含有「文創之星佈置達人比賽」，民眾可以用選票選出最喜歡的攤位；護城河畔規劃「異國交流街頭藝術擂台」，邀請俄羅斯、迦納等5組不同國家的表演團體，用詼諧、較勁的的趣味方式，讓各個表演團體「以自己的國家為榮」，盡情展現街頭特技之美；並有涵蓋各年齡層喜好的多種表演，包含YOYO家族、草地音樂-柯智棠和貝克小姐與英國、美國、海地等地表演者，帶來英式搖滾、烏茲別克舞蹈秀、美式饒舌、爵士饗宴、阿拉丁經典歌舞秀等異國風情的音樂與舞蹈表演。

▲▼邁入第5年的「新竹生活節」已是新竹市重要的城市品牌活動。

「新竹生活節」已邁入第5年，每年都會吸引上萬人次到訪，2019年為期2天的活動共邀集了100家特色店家，有文創、美食與超過10國的異國攤位等，邀請民眾一同到護城河旁輕鬆慢步，享受文創手作、美食、飲品與精彩的藝文表演等，這樣簡單卻又美麗的日子、生活就是一種美學態度，也是新竹日常。

2019年的「新竹生活節」格外用心，攤位上加入許多新血，邀請到服務新住民與東南亞移工為目標的「水木書苑─東南亞行動書車」參與，讓台灣人一同參與移民與移工的文化，吸引不少小朋友爬上書車閱讀，現場還有多輛特色餐車一同參與。

攤商「派派哥」老闆表示，他來台灣十多年很思念道地美國派的味道，因此退休後堅持使用好材料做派販賣，今天是第一次來到生活節，沒想到鹹派兩個小時內銷售一空，讓他知道美國派在台灣也很有市場。從桃園來的「Aha burger」也是第一次參與，團隊表示，新竹生活節辦得很有規模，整體感覺愜意舒服，可以感受到團隊的用心，即便下的小雨，人潮還是比預期還多很多。

「交朋友精釀啤酒」表示，他們是位在竹北的釀酒廠，他們的精釀啤酒充滿熱帶水國香氣，很高興第一次參與「新竹生活節」，機會非常難得，尤其今天人潮比預期中還多，還有許多外國人。「柴米油鹽樸實趣」已參與「新竹生活節」第三年，他們作為新竹市在地人，創業後參與的第一個擺攤就是到「新竹生活節」，因此生活節對他們來說非常有意義，希望未來可以持續參加。

新竹市政府表示，還有拍照打卡就送限量《新竹好時光》藝術巡禮地圖活動，市民朋友們千萬不要錯過，把握這兩天來護城河畔體驗一系列精采活動，活動詳情請上新竹市文化局網站、「新竹生活節」臉書查詢，洽詢專線03-5337980或撥打1999為民服務專線。

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