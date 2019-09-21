塔巴加速2縣市「甩尾豪雨」！今年1颱風登陸　賈新興：台灣有一道防護牆

▲陽明山日雨量下破245毫米！塔巴路過將北上通過日韓間。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

塔巴路過甩颱風尾！中央氣象局持續針對花東2縣市發布「豪雨特報」，受颱風外圍環流影響，21日晚間至22日（周日）台東有局部大雨或豪雨，花蓮也有局部大雨發生機率；預估塔巴未來兩天將通過日韓間。災害預報士賈新興分析，今年生成的17個颱風中，1個白鹿颱風登陸台灣，其他4個登陸日本，中層太平洋高壓和高空南亞高層連成一氣，為台灣「築起了一道防護牆」。

氣象局預報，21日受塔巴颱風外圍環流影響下，北台灣整天陰雨不停有局部大雨，尤其基隆北海岸、大台北山區更有豪雨及大豪雨發生，陽明山鞍部就下了245毫米。22日隨著颱風遠離，北部及東北部降雨明顯趨緩，僅山區仍有局部短暫陣雨，但花蓮、台東仍容易有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機率，中南部多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

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▲塔巴北上路過，2縣市甩尾豪雨！（圖／中央氣象局）

根據氣象局觀測，第17號輕度颱風「塔巴」（TAPAH）21日晚間8時位於台北東北方560公里海面，加速以時速27公里速度，向北北東移動，近中心最大風速每秒3 0公尺，相當於11級風，7級暴風半徑200公里，預估22、23日（下周一）兩天將從日韓間通過。預估23至28日（下周一至六）仍是東北風的天氣型態，水氣不多，降雨不太明顯，北東仍有局部短暫雨，中南部多雲到晴，

「今年的颱風怎麼又哈日了！」賈新興在專欄分析，截至目前，今年共17個颱風生成，比氣候值18.3少了一個颱風，這17個颱風中，有4個登陸日本（不含塔巴），去年則有5個登陸，今年有1個白鹿颱風登陸台灣。他依據低空大氣資料表示，今年的副高偏強偏北，尤其日本東南外海附近，去年同期的大氣特徵也非常類似，相同的導引氣流容易將颱風引導至日韓，是2年間颱風哈日的原因。

至於台灣上空是不是有個金鐘罩呢？賈新興說，從低空大氣不容易看出來，低空的大氣可見，過去30天季風低壓很活躍，期間共有7個颱風生成；高空則顯示，今年台灣完全被中層太平洋高壓罩著，且長得又壯又長，橫跨整個太平洋至南海及中南半島；再更往高層可見，南亞高壓也異常偏強，這個高空東西方向的南亞高壓和太平洋高壓連成一氣，「築起了一道防護牆」。

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▼今年1颱風登陸，賈新興：台灣有一道防護牆。（圖／翻攝賈新興臉書）