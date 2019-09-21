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榮獲全國十大熱門賽事第1名　9/22桃園農博基地盛大登場

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▲2019新屋魚米之鄉馬拉松，9/22桃園農博基地登場

▲2019新屋魚米之鄉馬拉松，於桃園農博基地登場。（圖／體育局提供資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

2019新屋魚米之鄉馬拉松活動22日一大清早6時，在桃園農業博覽會基地盛大登場，這個因在路跑沿途提供豐富美食、而被跑友笑稱是「增肥馬拉松」的活動，去年共有約9,000跑友參加，今年報名熱絡有12,000人參加。主辦單位指稱，比照去年活動，今年一樣會備有豐富的補給品，期跑友拭目以待！

市府體育局21日指出，2019新屋魚米之鄉馬拉松活動由該局與桃園市路跑協會共同主辦，去年經知名運動網站「運動筆記」進行2018年度賽事大賞評比，榮獲全國十大熱門賽事第1名及優質賽事第8名，建立良好口碑。▲2019新屋魚米之鄉馬拉松，9/22桃園農博基地登場

▲新屋魚米之鄉馬拉松去年提供豐富補給品，跑友笑稱是「增肥馬拉松」活動。（圖／翻攝自網路）

今年該活動延續熱潮，分為半馬組21公里、挑戰組10公里及田園組4公里等三組，吸引來自16個國家的外國選手以及全國各地好手共計約12,000名跑友參與，並邀請志工啦啦隊及客家鄉親共襄盛舉，大大展現出桃園的熱情與活力。▲2019新屋魚米之鄉馬拉松，9/22桃園農博基地登場

▲2019新屋魚米之鄉馬拉松，今年參賽人數爆增。（圖／體育局提供資料照）

為使跑者們體驗桃園的農業特色，活動規劃在桃園農業博覽會基地辦理，活動路線沿途經過田園稻香、新屋風車、全台唯一的客家永安漁港以及全台最高的青銅媽祖神像天后宮，使運動賽事與客家傳統文化相互結合，讓參賽選手用腳步親身體驗桃園在地文化及美景。▲2019新屋魚米之鄉馬拉松，9/22桃園農博基地登場

體育局表示，新屋是桃園的魚米之鄉，也是客家聚落，更是綠色城市，2019桃園農業博覽會將在9月28日至10月27日熱鬧登場，以「農饗時光」為主軸，規劃有「特色產業」、「農事生產」、「農村生活」、「環境永續」及「智慧科技」5大展區及16個展館，歡迎全國各地民眾前來參觀。

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