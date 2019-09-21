火車上CALL警求救「腰包遺落櫻木鐵道」　警趕到下一站送還

▲太麻里分駐所員警趕到太麻里站月台等候將腰包交還失主。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東大武警察分局太麻里分駐所日前接獲民眾報案稱，自己在台東搭上回高雄的火車後，才發現隨身黑色腰間包遺失在太麻里櫻木鐵道景點，員警前往遺失地點尋獲後，聯繫報案人確認火車經過沿線車站時刻，終於順利在太麻里站趕上該班火車將腰包交還失主，服務效率與貼心舉動讓人感動。

當日下午15時許太麻里分駐所值班接獲宋姓男子報案，表示自己中午在太麻里櫻木鐵道景點拍照賞景離開時，不小心將自己隨身的一個黑色腰間包遺失在現場，包內有現金、證件、行動電源等物，希望警方能幫忙找尋。

▲失主當面清點無訛後，激動地直說真是太感謝了。

值班員警立即派遣警員林秀壯前往找尋，果然在鐵道旁的護欄上發現宋男遺失的腰包，隨即電話聯繫宋男前來領回，沒想到宋男竟表示自己是在搭上往高雄的自強號列車後才發現腰包遺失，現在著急得不知該如何前往領取，員警感受宋男焦慮心情，立即查詢火車班次與時間，得知該班次火車剛過知本站，旋即聯繫巡邏警員翁揚益、施雅芳趕往太麻里火車站等候。

當宋男看見警察拿著自己遺失的腰包站在月台等候時，除了表示給警察添麻煩頻頻致歉外，更讚嘆員警為民服務的超高效率，激動地直說真是太感謝你們了、有你們真好。

員警將腰包交付給報案人當面清點無訛後，宋男向員警揮手道別，帶著滿臉笑容開心地搭上火車離去