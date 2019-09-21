　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

火車上CALL警求救「腰包遺落櫻木鐵道」　警趕到下一站送還

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲太麻里分駐所員警趕到太麻里站月台等候將腰包交還失主。（圖／台東縣警察局提供，下同）

太麻里分駐所員警趕到太麻里站月台等候將腰包交還失主。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東大武警察分局太麻里分駐所日前接獲民眾報案稱，自己在台東搭上回高雄的火車後，才發現隨身黑色腰間包遺失在太麻里櫻木鐵道景點，員警前往遺失地點尋獲後，聯繫報案人確認火車經過沿線車站時刻，終於順利在太麻里站趕上該班火車將腰包交還失主，服務效率與貼心舉動讓人感動。

當日下午15時許太麻里分駐所值班接獲宋姓男子報案，表示自己中午在太麻里櫻木鐵道景點拍照賞景離開時，不小心將自己隨身的一個黑色腰間包遺失在現場，包內有現金、證件、行動電源等物，希望警方能幫忙找尋。

▲太麻里分駐所員警趕到太麻里站月台等候將腰包交還失主。（圖／台東縣警察局提供，下同）

失主當面清點無訛後，激動地直說真是太感謝了。

值班員警立即派遣警員林秀壯前往找尋，果然在鐵道旁的護欄上發現宋男遺失的腰包，隨即電話聯繫宋男前來領回，沒想到宋男竟表示自己是在搭上往高雄的自強號列車後才發現腰包遺失，現在著急得不知該如何前往領取，員警感受宋男焦慮心情，立即查詢火車班次與時間，得知該班次火車剛過知本站，旋即聯繫巡邏警員翁揚益、施雅芳趕往太麻里火車站等候。

當宋男看見警察拿著自己遺失的腰包站在月台等候時，除了表示給警察添麻煩頻頻致歉外，更讚嘆員警為民服務的超高效率，激動地直說真是太感謝你們了、有你們真好。

員警將腰包交付給報案人當面清點無訛後，宋男向員警揮手道別，帶著滿臉笑容開心地搭上火車離去

ET快訊
直播天王連千毅被捕「趴地畫面曝光」　霸氣形象瞬間崩解
即／塔巴開颱風眼甩尾！5縣市「再灌豪大雨」
連千毅被帶回高雄偵訊畫面曝！頭戴安全帽不發一語
女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」　竟成溺斃前最後身影
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

直播天王連千毅被捕狼狽趴地畫面曝　「霸氣」形象瞬間崩解

火車上CALL警求救「腰包遺落櫻木鐵道」　警趕到下一站送還

苦情妻挨揍到「不想看見明天」　2樓窗戶一跳…只求放生家暴夫　

快訊／連千毅被帶回高雄偵訊！　雙手上銬頭戴安全帽不發一語

閃黃燈未減速撞上支線未禮讓　高三男重創不治身亡

宜蘭菜市場上演拳頭拚闘畚斗　拳頭老翁被陸配打爆頭

過馬路遇重機車隊！蘇花5歲男童遭撞「口吐血沫」　仍在搶救中

防恐等級火力！刑事局「刷一排除暴特勤隊」　持M4步槍活逮連千毅

遭諷「沒錢加油燒車好了」　逞強男點火甩出…無辜路人秒成火球

嫩女友酒醉說「不要弄我」　男「老漢推車」硬上…判刑並賠錢

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

弱虎遭逼跳火圈、瘦熊苦滑滑板 血淚換掌聲...馬戲團悲歌惹心疼

媽媽遭婆家相逼送走國小女兒！ 　「20年後真相」太心痛...女孩被逼哭 QQ

60公斤洛威拿化身「貼心保鑣」伴9旬嬤...網：祖孫同框好暖心

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

醫曝咖啡禁忌族群！小心越喝越慘　看舌頭判斷...出現「舌裂」須當心

直播天王連千毅被捕狼狽趴地畫面曝　「霸氣」形象瞬間崩解

火車上CALL警求救「腰包遺落櫻木鐵道」　警趕到下一站送還

苦情妻挨揍到「不想看見明天」　2樓窗戶一跳…只求放生家暴夫　

快訊／連千毅被帶回高雄偵訊！　雙手上銬頭戴安全帽不發一語

閃黃燈未減速撞上支線未禮讓　高三男重創不治身亡

宜蘭菜市場上演拳頭拚闘畚斗　拳頭老翁被陸配打爆頭

過馬路遇重機車隊！蘇花5歲男童遭撞「口吐血沫」　仍在搶救中

防恐等級火力！刑事局「刷一排除暴特勤隊」　持M4步槍活逮連千毅

遭諷「沒錢加油燒車好了」　逞強男點火甩出…無辜路人秒成火球

嫩女友酒醉說「不要弄我」　男「老漢推車」硬上…判刑並賠錢

別踩雷！會讓男人瞬間想分手的5件事　人前讓他沒面子是大禁忌

泛太平洋女網／暌違12年再演詹謝血戰　詹家奪冠謝家無緣復仇

慧眼看天下／沙國油廠遇襲　油價狂飆　美嗆伊朗波灣戰雲密布

ETtoday直播SUPER STAR體育表演會　安心亞、楊丞琳獻唱　　 　

SJ沒睡趕來台灣！利特爆雷新歌：要拍MV了　集體失控洩旋律

新店平廣溪封溪護魚顧生態　非法垂釣檢舉獎金每件2000元

護理師有勇氣也有挫敗！名導掛急診啟發靈感　揭開護校3年真實內幕

住家融合工作室！9坪復古工業風袖珍宅　小房亮出大魅力

直播天王連千毅被捕狼狽趴地畫面曝　「霸氣」形象瞬間崩解

舉重世錦賽／抓舉世界紀錄被北韓超越　郭婞淳抓舉鍍銀

社會熱門新聞

柴油車加95無鉛　24萬飛了

急救畫面曝！5歲童蘇花公路遭重..

即／掀直播主之亂！　連千毅新北..

連千毅高雄公司外真刷「一整排漢..

南山人壽改承攬制　台灣勞健保會..

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵..

連千毅嗆台灣賓士：亞洲不只台灣..

連千毅事蹟起底！擁「6架超跑」..

連千毅被警「包軌」　將帶回高雄..

即／員林追撞事故釀10傷！2駕..

快訊／5歲男童遭重機撞擊！插管..

連千毅被抓之前　才剛在臉書發文

14歲少女謊稱19歲應徵！應召..

直播天王連千毅被捕趴地畫面曝光

更多熱門

相關新聞

失智翁誤闖快速道　失蹤6天後返家

桃園市新屋區70歲江姓老翁失蹤6天後，因在台61線快速道路高架路段上行走被發現，警方獲報後聯絡其家人前來帶回，對於江姓老翁如何熬過這些日子及橫跨新屋、觀音2區數十公里遠，來到台61線大園段也感到好奇，但因老翁無法表達而無法了解。

港鐵紅磡站「列車突出軌」乘客嚇壞

BURBERRY快閃24小時賣腰包

6歲女童反鎖18樓！媽：等我回家再說

搭火車買2張座票！大媽直接搶位：等等就起來

關鍵字：

返家火車求救腰包櫻木鐵道下一站送還

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

柴油車加95無鉛　24萬飛了

急救畫面曝！5歲童蘇花公路遭重機撞　插管治療中

好市多史上最無恥退貨！店員看「購買日期」傻了

即／掀直播主之亂！　連千毅新北遭高雄警逮捕

台南廟會5白腿妹面癱熱舞！「厭世抖動」網笑瘋

使用iPhone手機6大壞習慣

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友：他很會裝傻

連千毅高雄公司外真刷「一整排漢堡」

「越南新垣結衣」正面照曝　竟是知名網紅

南山人壽改承攬制　台灣勞健保會倒

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

更多

最夯影音

更多

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面