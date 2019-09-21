直播天王連千毅被捕狼狽趴地畫面曝　「霸氣」形象瞬間崩解

地方中心／高雄報導

連續多日高雄不安寧，被稱為直播主之亂，其中被視為關鍵人物的直播主連千毅在新北市遭到警方逮補，警方表示當時連千毅在地下室正準備要上車，但是員警一湧而上，將他壓制在地上，趴在地上的模樣跟他在直播過程時，霸氣講述「現主時」、「包軌」的情況根本很難想像。

▲連千毅被逮捕畫面，4名員警壓制趴地。送回高雄還是刻意抬頭展現霸氣。 （圖／地方中心攝）

▲連千毅被逮捕畫面，4名員警壓制趴地。送回高雄還是刻意抬頭展現霸氣。 （圖／地方中心攝）

員警是在他的台北居住大樓地下室逮捕他的，就看到四名員警包圍著，還有人持槍對準了他，兩名員警將他壓制在地上，還刻意用腳抵著他的背部，讓他整個人趴在地上，隨後就在霹靂小組的戒護下，被送上警車，不過這個時候的他，絲毫沒有任何愧疚，反而是站著直挺，連頭都沒有低，似乎堅持保有他「直播天王」的氣勢。

連千毅隨後被以警車送到了高雄，經過4個半小時的車程來到了高雄市刑大，下車時雙手雖然被上了手銬、頭戴安全帽以及口罩，不過穿西裝的他，仍然堅持抬頭、霸氣展現的走進高雄刑大，而記者詢問：「被上銬了，有沒有什麼話想說」、「是不是有教唆小弟要打人、開槍」，但是他一句話都沒有回答。

▲連千毅被逮捕畫面，4名員警壓制趴地。送回高雄還是刻意抬頭展現霸氣。 （圖／地方中心攝）

▲連千毅被逮捕畫面，4名員警壓制趴地。送回高雄還是刻意抬頭展現霸氣。 （圖／地方中心攝）

高雄市警察局副局長陳書田也立刻召開記者會表示：「目前已到案的已經有68名，羈押的有7人，另外有參與犯案還沒有到案的，專案小組會查個水落石出，一個都不會放過」。陳書田也講到當時逮捕的過程，強調專案小組前一天晚上就已經北上，從早上埋伏到下午，趁他到地下室要開車的時候將他逮捕壓制，當時他也沒有多說一句話，相當配合。

現在初步跡證認定有充分證據，認定連千毅有涉槍炮、恐嚇等案，包括涉及前鎮區寵物店開槍案被逮捕的八個人當中，有部分是連千毅的員工，同時也不排除有教唆罪嫌，所以檢察官才會核發拘票、搜索票將他從台北抓回高雄偵辦。

▲連千毅被逮捕畫面，4名員警壓制趴地。送回高雄還是刻意抬頭展現霸氣。 （圖／地方中心攝）

▲連千毅被逮捕畫面，4名員警壓制趴地。送回高雄還是刻意抬頭展現霸氣。 （圖／地方中心攝）

▲連千毅被逮捕畫面，4名員警壓制趴地。送回高雄還是刻意抬頭展現霸氣。 （圖／地方中心攝）

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