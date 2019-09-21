黑絲雙重開箱！旅館躺床「右上驚見藍色亮點」　網瘋：衝嘉義

▲嘉義行藝文旅PO出開箱文，讓許多網友看完都想去住了。（圖／翻攝嘉義行藝文旅travelartinn）



記者鄒鎮宇／綜合報導

近期開箱文風潮吹起，各行各業紛紛趕上流行，利用工作環境所需的一切工具跟風，讓不少網友對這些職業更加認識。有飯店業者也跟風拍下整理房間時的開箱文，其中服務人員穿著性感的黑絲襪吸引不少人目光，但也有發現旁邊疑似有亮點。

「X...飯店也有開箱文了」，有網友在臉書社團「爆廢公社」PO出嘉義行藝文旅的開箱文。圖片中顯示，一名長髮的服務人員躺在床的中央，旁邊有著各類型的網友評分、以及提供早餐的告示牌和杯子。

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另一邊，則是房間內的展示圖及各種盥洗用具、拖鞋等。由於服務人員的穿著過於性感，該文PO出短短1小時就有超過5500名網友按讚留言，「安排去嘉義了」、「開什麼已經不是重點了」、「那個腿不科學」、「住宿如果沒有妹子就投訴」、「不囉唆 」、「這是唯一可以躺在床上 最爽的開箱文吧」。

▲網友看完都想去住宿。（圖／翻攝爆廢公社）



也有網友細看圖發現亮點，「右上角藍色是？」、「最旁邊藍色小小包的那是什麼？」、「藍色那兩小包方方正正是保險套嗎？XD」、「右上是套套還是茶包」、「藍色是沙骷嗎？缺了杜蕾絲」。

此外，KIA汽車台中文心店也PO出開箱文，讓不少網友看完笑說，「很忙欸，買完KIA要衝嘉義」、「買了kia的車，去這一家飯店住，感覺是不錯的選擇」。

▼KIA也PO出開箱文。（圖／翻攝KIA 起亞汽車 - 台中文心）

