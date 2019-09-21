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苦情妻挨揍到「不想看見明天」　2樓窗戶一跳…只求放生家暴夫　

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▲▼性侵，猥褻，騷擾，綁架，家暴,虐待,性虐待。（圖／pixabay）

▲林妻不堪酒鬼夫經常暴力相向，竟從2樓窗戶直接往下跳。（示意圖／pixabay） 

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名林姓酒鬼丈夫，經常酒後鬧事讓妻子善後，又常藉著酒醉對妻子拳打腳踢。2018年元月2人再度發生爭執，林男為阻止妻子離家，再度對她施暴，妻子為逃離酒鬼夫魔掌，最後竟從2樓窗戶直接跳下，重傷送醫。由於跳樓傷勢過重，與家暴傷勢無法做出判別，最後檢察官只能依傷害罪將他起訴，林妻也終於恢復自由放生就鬼夫。新竹地院依強制罪判酒鬼夫拘役50日，易科罰金5萬元。

據判決指出，37歲的林姓工頭喜歡在工作結束後喝幾杯，只是他控制力不佳，經常喝到醉醺醺酒後鬧事，過去曾在小吃攤「盧小小」遭檢舉，還飆警三字經，員警將他帶回派出所，林男竟當著大庭廣眾下2度掏鳥尿尿，最後被判刑3個月。

林妻為了酒鬼丈夫經常要出面善後，回到家後，稍不順丈夫的意，就會再遭拳腳相向，終日活在家暴陰影。林男甚至求她出庭作證「沒有對警察罵三字經」、「當眾小便是因為警察刁難」讓林妻相當厭煩。

2018年元月間，林男酒後返家發現妻子正在睡覺，他大聲吵起妻子，2人發生口角，林妻氣得「款包袱」要離家出走。林男站在大門阻擋妻子離開，並拉扯、強抱妻子，林妻趁機掙脫丈夫束縳，竟不顧生命危險從2樓窗戶直接往下跳。

林妻面部著地嚴重受傷，身上還佈滿家暴傷痕，經送醫急救，林妻除了顏面、下巴、及手腳等多處骨折、牙齒斷裂嚴重外還出現低血容性休克，雖經急救撿回一條命，但由於墜樓的傷勢過重，導致被家暴的傷已無法判別。

林女清醒後出庭向檢警表示，被打時沒有其他人看到，陳男則否認毆妻，由於傷勢男已判定，因此檢察官只能就強制罪部份起訴。林男與妻子也在事後離婚。

法官審酌林男素行不佳，有妨害自由前科，僅因與前妻口角爭執，不知控制情緒，理性處理，竟以強暴手段，妨害前妻意思自由及權利的行使，所為實屬不該，念及被告犯後坦承犯行，因此依強制罪判拘50日，易科罰金5萬元。

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