花蓮市公有市場聯合促銷開跑　消費200元抽50吋電視

▲▼花蓮市公有零售市場內攤商自主辦理促銷活動。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮打卡趣 相揪迺菜市」，花蓮市公有零售市場即日起舉辦聯合促銷活動，消費200元可向參與這項活動的攤商領取一張摸彩券，就有機會抽中50吋電視等大獎，買愈多，中獎機會愈大；也可以至花蓮市公所FB分享本次活動專頁，分享按讚後出示給市場工作人員也可獲得摸彩券，每日數量有限，送完為止。

聯合促銷的五個市場包括復興市場、重慶市場、中華市場、中山市場與大同市場，活動從即日起到10月4日止，10月5日在重慶市場公開抽獎，歡迎花蓮鄉親踴躍消費。



花蓮市長魏嘉賢出席促銷會場，為消費者示範「市場骰骰樂」的趣味遊戲，並擔任裁判，這項趣味競賽老少皆宜，報名參加趣味遊戲的參賽選手從八個月的嬰兒到八十六歲的長者，由於點數大小完全憑手氣，也讓現場充滿緊張的氛圍。



最年來花蓮市傳統市場屢屢獲得經濟部優良市集的肯定，更有不少的攤商獲得樂活名攤的星級認證。傳統市場是民眾每天採買食材的地方，市場裡販賣的生鮮百貨通常都是直接從產地銷到市場，消費者可以看得到也摸得到農產品及生鮮食品的品質。

▲▼花蓮市長魏嘉賢為消費者示範「市場骰骰樂」的趣味遊戲，並擔任裁判。



魏嘉賢市長強調，傳統市場保有市場的活力以及攤商與消費者之間互動的人情味，在傳統市場消費，攤商熱情招呼前來採買的民眾及老顧客，這是在其他新式賣場內消費比較感受不到的氛圍，因此希望藉由此次舉辦的促銷活動，拉近市場與民眾的距離，找回民眾逛菜市場的樂趣。



「花蓮打卡趣 相揪迺菜市」促銷活動從9月21日起持續到10月4日止，活動方式為消費200元就送一張摸彩券，或者至花蓮市公所FB分享此次活動專頁，分享按讚後出示給市場工作人員也可獲得摸彩券，每日數量有限，送完為止。市場所提醒，此次促銷活動是由攤商自主參加，消費者可先確認攤位前是否張貼「花蓮打卡趣 相揪迺菜市」的活動貼紙，以免索取摸彩券時造成誤解。





消費者將摸彩券上的聯絡資料好後再將摸彩聯投入各市場的摸彩箱，並自行保管兌換聯。至於摸彩的獎項包括50吋電視、掃地機器人、洗衣機、氣炸鍋、血壓計、大同電鍋、黑金剛平底鍋、保鮮盒三入組、洗髮精沐浴精組、洗寶洗潔精、依必朗洗衣精等多項，獎品精美實用。



促銷活動閉幕將於10月5日上午十點半在重慶市場舉辦，當天將抽出幸運得獎者，得獎名單將公布於FB活動專頁以及花蓮市公所市場管理所網站，限期一個月內至市場管理所領獎，歡迎民眾於活動期間內踴躍前往各公有零售市場消費。