台東百人淨街撿菸蒂　1小時撿收約2.5萬根菸

記者王兆麟／台東報導

行政院環境保護署號召全台各縣市一同21日同步舉辦「淨街撿菸蒂」活動，台東縣環境保護局帶領上百位民眾在市區正氣路一同淨街撿菸蒂，1小時的凈街活動依環保局統計，共撿回重5公斤換算後預估約有2.5萬根菸蒂（圖／台東縣政府提供，下同）。



本次活動於上午9點在台東市區正氣路五星級飯店前廣場集合，邀請認養的企業、志工伙伴、社區團體、學校與民眾共百餘人參與，大家沿著正氣路、中山路、博愛路、府邊巷、五權街等周邊區域，一起捲起袖子動手撿拾菸蒂及垃圾，共同維護優質的居住環境。





今年截至八月底台東縣有關亂丟菸蒂罰單已開出 1,649件，環保局表示，宣導吸煙民眾可以養成隨身攜帶存放菸蒂的菸蒂盒，活動中也贈送民眾菸蒂盒，期待民眾可以一同推廣隨身菸蒂盒，也避免隨手亂丟被開單取締，落實菸灰菸蒂不落地，讓環境更加美好。

台東縣環境保護局表示，歷來的淨灘或是環境清潔活動中，菸蒂是最常撿到的垃圾之一，而且菸蒂上濾嘴是由醋酸纖維素（cellulose acetate）所組成，菸蒂濾嘴和包裝上的塑膠外膜會長時間留在環境中，對野生動物健康帶來威脅，而且風雨將菸蒂帶入水體後，香菸濾嘴中的化學物質滲進水裡，對海洋生物帶來威脅，也會影響水體水質以及土壤。





鑒於菸蒂對環境、排水、生態、食物鏈等造成的危害，環保局號召旅店、連鎖便利商店、社區、民間團體與一般民眾加入守護環境行列，鼓勵騎樓店面業者認養店前及週邊環境，並宣導抽菸的朋友們不任意丟棄菸蒂、不亂彈菸灰，隨身攜帶熄菸盒，提升民眾對居住環境整潔維護的認同感，進而導正亂丟菸蒂的惡習。