　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東百人淨街撿菸蒂　1小時撿收約2.5萬根菸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台東百餘名鄉親人手1支撿拾夾，沿著市區凈街撿拾煙頭。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

行政院環境保護署號召全台各縣市一同21日同步舉辦「淨街撿菸蒂」活動，台東縣環境保護局帶領上百位民眾在市區正氣路一同淨街撿菸蒂，1小時的凈街活動依環保局統計，共撿回重5公斤換算後預估約有2.5萬根菸蒂（圖／台東縣政府提供，下同）。

本次活動於上午9點在台東市區正氣路五星級飯店前廣場集合，邀請認養的企業、志工伙伴、社區團體、學校與民眾共百餘人參與，大家沿著正氣路、中山路、博愛路、府邊巷、五權街等周邊區域，一起捲起袖子動手撿拾菸蒂及垃圾，共同維護優質的居住環境。

▲▼台東百餘名鄉親人手1支撿拾夾，沿著市區凈街撿拾煙頭。（圖／台東縣政府提供，下同）

今年截至八月底台東縣有關亂丟菸蒂罰單已開出 1,649件，環保局表示，宣導吸煙民眾可以養成隨身攜帶存放菸蒂的菸蒂盒，活動中也贈送民眾菸蒂盒，期待民眾可以一同推廣隨身菸蒂盒，也避免隨手亂丟被開單取締，落實菸灰菸蒂不落地，讓環境更加美好。

▲▼台東百餘名鄉親人手1支撿拾夾，沿著市區凈街撿拾煙頭。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣環境保護局表示，歷來的淨灘或是環境清潔活動中，菸蒂是最常撿到的垃圾之一，而且菸蒂上濾嘴是由醋酸纖維素（cellulose acetate）所組成，菸蒂濾嘴和包裝上的塑膠外膜會長時間留在環境中，對野生動物健康帶來威脅，而且風雨將菸蒂帶入水體後，香菸濾嘴中的化學物質滲進水裡，對海洋生物帶來威脅，也會影響水體水質以及土壤。

▲▼台東百餘名鄉親人手1支撿拾夾，沿著市區凈街撿拾煙頭。（圖／台東縣政府提供，下同）

鑒於菸蒂對環境、排水、生態、食物鏈等造成的危害，環保局號召旅店、連鎖便利商店、社區、民間團體與一般民眾加入守護環境行列，鼓勵騎樓店面業者認養店前及週邊環境，並宣導抽菸的朋友們不任意丟棄菸蒂、不亂彈菸灰，隨身攜帶熄菸盒，提升民眾對居住環境整潔維護的認同感，進而導正亂丟菸蒂的惡習。

ET快訊
直播天王連千毅被捕「趴地畫面曝光」　霸氣形象瞬間崩解
即／塔巴開颱風眼甩尾！5縣市「再灌豪大雨」
連千毅被帶回高雄偵訊畫面曝！頭戴安全帽不發一語
女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」　竟成溺斃前最後身影
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新店平廣溪封溪護魚顧生態　非法垂釣檢舉獎金每件2000元

「2019新竹生活節」雨中登場人潮不減　魅力攤位商品兩小時完售

台東百人淨街撿菸蒂　1小時撿收約2.5萬根菸

花蓮市公有市場聯合促銷開跑　消費200元抽50吋電視

加強稽查學幼童車　三峽警確保孩童乘車安全

佛光山潮州佛光寶寶祝福禮　 觀音菩薩護「幼」保平安+健康

「搶成功」活動竹山鎮奪公所組冠軍！　創辦人李吉田獲贈匾額

2019峨眉鄉東方美人茶節　邀您喝好茶賞美景

腸病毒病例持續上升　新竹縣內目前尚有3校3班停課

企業有心藝起有愛　台南學甲關懷500戶弱勢家庭公益晚會

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

弱虎遭逼跳火圈、瘦熊苦滑滑板 血淚換掌聲...馬戲團悲歌惹心疼

媽媽遭婆家相逼送走國小女兒！ 　「20年後真相」太心痛...女孩被逼哭 QQ

60公斤洛威拿化身「貼心保鑣」伴9旬嬤...網：祖孫同框好暖心

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

醫曝咖啡禁忌族群！小心越喝越慘　看舌頭判斷...出現「舌裂」須當心

新店平廣溪封溪護魚顧生態　非法垂釣檢舉獎金每件2000元

「2019新竹生活節」雨中登場人潮不減　魅力攤位商品兩小時完售

台東百人淨街撿菸蒂　1小時撿收約2.5萬根菸

花蓮市公有市場聯合促銷開跑　消費200元抽50吋電視

加強稽查學幼童車　三峽警確保孩童乘車安全

佛光山潮州佛光寶寶祝福禮　 觀音菩薩護「幼」保平安+健康

「搶成功」活動竹山鎮奪公所組冠軍！　創辦人李吉田獲贈匾額

2019峨眉鄉東方美人茶節　邀您喝好茶賞美景

腸病毒病例持續上升　新竹縣內目前尚有3校3班停課

企業有心藝起有愛　台南學甲關懷500戶弱勢家庭公益晚會

泛太平洋女網／暌違12年再演詹謝血戰　詹家奪冠謝家無緣復仇

慧眼看天下／沙國油廠遇襲　油價狂飆　美嗆伊朗波灣戰雲密布

ETtoday直播SUPER STAR體育表演會　安心亞、楊丞琳獻唱　　 　

SJ沒睡趕來台灣！利特爆雷新歌：要拍MV了　集體失控洩旋律

新店平廣溪封溪護魚顧生態　非法垂釣檢舉獎金每件2000元

護理師有勇氣也有挫敗！名導掛急診啟發靈感　揭開護校3年真實內幕

住家融合工作室！9坪復古工業風袖珍宅　小房亮出大魅力

直播天王連千毅被捕狼狽趴地畫面曝　「霸氣」形象瞬間崩解

舉重世錦賽／抓舉世界紀錄被北韓超越　郭婞淳抓舉鍍銀

醫院走廊都是血、病患全躺路邊...他憶20年前921：畫面忘不了

地方熱門新聞

裝甲兵帶迷路奶奶回家　高一孫罵..

最新民調台東治安奪冠　幸福滿意..

雜糧十大經典體驗路線　關山勇奪..

即／連千毅深夜直播道歉：大家一..

萬美玲批桃園綠捷　一年內三次動..

苗栗8歲男童疑「腸病毒」猝死　..

來一趟關子嶺溫泉美食節

警穿制服買咖啡　竟遭民眾投訴懲..

超人氣戲劇夯追劇專車朝聖去

孕婦客運上吃早餐！髒話伯爆氣飆..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

黃敏惠親身示範解說防震避難

琉璃蟻入侵南台灣　居民晚上不敢..

不二坊宣布公休4天！蛋黃酥代購..

更多熱門

相關新聞

永和獨臂哥擺攤狂吃紅單！網揪朝聖

「這是誰也不想要的境遇！」新北永和一名獨臂哥在頂溪捷運站附近擺攤賣字畫；而在地網友看他如此堅強、不向命運低頭，不由得敬佩與讚賞，更心疼他咬牙求生存，卻經常被開罰單，於是po網請大家多多幫忙。

年輕媽媽「背嬰兒外送」！網看照超心疼

浴廁也會釀火災　民眾慎防煙蒂及排煙機

違規女1分內被檢舉2次掰了6千　網喊划算

「Y字路口」沒打方向燈被開單！駕駛申訴結果出爐

關鍵字：

淨街煙蒂撿收2.5萬菸蒂盒罰單落地濾嘴惡習

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

柴油車加95無鉛　24萬飛了

急救畫面曝！5歲童蘇花公路遭重機撞　插管治療中

好市多史上最無恥退貨！店員看「購買日期」傻了

即／掀直播主之亂！　連千毅新北遭高雄警逮捕

台南廟會5白腿妹面癱熱舞！「厭世抖動」網笑瘋

使用iPhone手機6大壞習慣

女友錄下「男友水中拿鑽戒求婚」竟成溺斃前最後身影

連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友：他很會裝傻

連千毅高雄公司外真刷「一整排漢堡」

「越南新垣結衣」正面照曝　竟是知名網紅

南山人壽改承攬制　台灣勞健保會倒

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2天

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

更多

最夯影音

更多

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面