塔巴開颱風眼甩尾恐登陸南韓！5縣市「再灌豪大雨」　北台一夜回溫上看30度

▲塔巴甩颱風尾北上，恐登陸南韓22、23日影響最明顯。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／綜合報導

豪雨還沒完，中央氣象局21日晚間6時25分持續針對新北、台北、宜花東5縣市發布「豪雨特報」，受第17號颱風塔巴（TAPAH）外圍雲系影響，花東已出現局部大雨或豪雨，大台北山區及宜蘭也有局部大雨發生機率。災害預報士賈新興分析，塔巴已經通過宮古島和那霸間，預期朝對馬海峽持續北上，22至23日士影響最明顯時間，將登陸南韓釜山附近，「北台灣清晨雨就會停了！」

氣象局發布新北、台北、宜花東5縣市豪雨特報，21日受輕颱「塔巴」外圍雲系影響，北部被厚實雲層蓋住，降水區域集中北部、東北部及東部，尤其基隆北海岸，截至晚間7時，陽明山鞍部降雨量最高已達241.5毫米，北投及淡水、瑞芳等也飆破140毫米。

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▲塔巴甩颱風尾5縣市再灌豪大雨，北台一夜回溫上看30度。（圖／中央氣象局）



根據觀測，塔巴下午2時中心位在台北東北東方480公里海面上，以時速25公里速度向北前進，預估22、23日將從日韓間通過，真實色影像可看出颱風眼的所在位置，代表颱風結構紮實。

氣象局預報，21日隨著颱風遠離，北部及東北部的降雨可望趨緩下來，僅山區仍有局部短暫陣雨，平地則大致多雲，不過花東仍易有短暫陣雨，降雨範圍更廣，並有局部較大雨勢發生機率，中南部則為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

溫度方面，受東北風影響，清晨各地低溫約22到24度，秋涼感覺依舊，白天高溫除花東雲多下雨略降至29度，其他都有機會回溫，尤其北台灣回升幅度較多，高溫可以回到28至30度，中南部約32度左右。

賈新興表示，塔巴颱風如預期地，21日通過宮古島和那霸間，未來朝對馬海峽前進，22至23日是影響最明顯的時間，登陸南韓釜山附近的機率大增。北台灣21日濕冷的天氣22日清晨雨就會停了，但還是有點偏北風。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼塔巴開颱風眼，顯示颱風結構紮實。（圖／翻攝RAMMB）

