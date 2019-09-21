「黑絲襪美腿店員」裝備陳列　通訊行開箱網暴動：我要續約

▲通訊行派出黑絲襪美腿店員裝備陳列，讓網友暴動了。（圖／網友草莓宥授權提供）



記者林彥臣／採訪報導

最早在軍警單位間流行的Tetris Challenge開箱挑戰，現在各行各業都瘋玩！雖然不是每個行業都能像軍警一樣開箱直升機或戰艦這類外觀霸氣又火力強大的裝備，但是只要陳列的裝備有亮點，依然可以引發網友們的熱烈討論。就有網友在臉書社團《爆廢公社》PO出通訊行店員開箱，參加裝備陳列的店員一雙性感的，「黑絲襪美腿」，讓網友暴動，PO出1天就有1.1萬名網友按讚。

網友「草莓宥‎」20日在爆廢公社PO文指出，「最近大家都在開箱，不免俗的好像也要跟風一下」，並且說明了這次開箱的身分通訊行店員，只見照片中擺滿了各式3C產品、家電，當然最吸睛的還是照片左方的美腿店員。

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網友「草莓宥‎」接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，她們是來自震旦通訊新營民治二店的店員，畫面中陳列的手機、行動電源、家電等等都是店內販售的商品，照片下方的打標機、刷卡機與各種文具，才是她們上班時主要使用的裝備。

▲基本上全台灣的震旦通訊店員都是這套服儀。（圖／網友草莓宥授權提供）



「草莓宥‎」還指出，店員所穿著的全套服裝都是她們的上班的服儀，入鏡的服裝是夏季制服，另外還有冬季制服總共有8套，基本上全台灣的店員上班都是這套服儀。

網友則在留言中表示，「果然是老司機 重點都是黑絲」、「腿可以玩個幾年，都不是問題」、「這腿很可以」、「店員細部沒開箱」、「抱歉，我只看腿……」、「續約可以續店員嗎」、「可以開箱黑絲妹子就好嗎」。

Tetris Challenge中文稱作「俄羅斯方塊挑戰」，意即將裝備如玩具般整齊排放，最早從瑞士蘇黎世州警局貼出的裝備開箱照開始，意外掀起全球的風潮，台灣最早從軍警單位開始響應，後來流行到各行各業都來參戰響應，現在透過這樣的挑戰，也讓大家認識對各行各業有了更加深入的認識。