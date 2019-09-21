加強稽查學幼童車　三峽警確保孩童乘車安全

▲ 三峽警加強稽查學幼童車，確保孩童「乘車」安全。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

有鑑於學幼童交通車常見違規情形為改裝及超載，一旦發生事故將威脅安全甚鉅。新北市三峽警分局為保護三鶯地區學童上、下課安全，在幼稚園、托兒所及安親班接送時段、地點，進行車輛稽查，從9月起加強編排稽查勤務次數，以確保學幼童行的安全。

三峽警分局強調，將持續針對無照駕駛、超載、違規停車及危險駕駛等重點違規加強稽查，如有發現涉及車輛改裝貨車身外觀顏色標誌未符規定等情形，將會同教育局、監理機關認定。

警方依相關法令規定，乘載7歲以下幼童，有專用的幼童接送專用車，包括座椅深度、間距都有嚴格規定，僅適合載送2歲以上、未滿7歲的兒童；且依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項規定，小客車前座或貨車駕駛室乘客超過規定人數，處駕駛人3000元以上9000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

三峽警分局長李建廣提醒並呼籲，業者切勿擅自改裝，以合格車輛依核定座位數接送學幼童，同時加強自主管理，勿心存僥倖，並請家長們挑選補習班及兒童課後照顧服務中心時，多加留心接送孩童車輛的車況配合把關，如此才能降低潛在危險的接送車輛對小朋友造成的危害。

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