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2019峨眉鄉東方美人茶節　邀您喝好茶賞美景

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▲峨嵋、東方美人茶。（圖／新竹縣政府提供）

▲兩年一度的峨眉鄉「東方美人茶節」熱鬧登場。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

兩年一度的峨眉鄉「東方美人茶節」，21日熱鬧登場，民眾在現場喝峨眉鄉最道地的東方美人茶，同時結合樂活健走活動欣賞風光明媚的峨眉鄉。活動現場除有各式農特產品展售外，更主打「吃在峨眉、玩在峨眉、遊在峨眉」，讓民眾與峨眉能更近距離的接觸。

▲峨嵋、東方美人茶。（圖／新竹縣政府提供）

『2019年峨眉鄉東方美人茶節產業活動暨農特產品展售會』活動由峨眉鄉農會於21、22兩日在峨眉鄉十二寮桐花谷露營區舉辦。峨嵋的東方美人茶名揚四海，只可惜產量相當少，因此更顯珍貴，由新竹縣政府及農糧署、農會、鄉公所、茶改場等一起共同努力，除了希望東方美人茶的品質越做越好，更希望茶農們能有更多的收穫，未來縣府還將農業處規劃，如何擴大種植面積、增加產量，努力推廣東方美人茶！

除了峨嵋在地的東美人茶，水保局台北分局也搭配東方美人茶節，推出「晒茶食‧茶浪漫」主題活動，鏈結分局轄內特色茶產區，包含宜蘭-柚花烏龍茶、新北-包種茶、桃園-蜜香紅茶、新竹-東方美人茶，依各區茶湯風味，與無負擔、富興等農再社區合作特色餐點，以吸睛的陳列「晒」出多款茶食，並營造浪漫體驗空間，進行茶食迷你講堂、茶香紙扇手作等活動，同時邀請各區域人氣茶庄擔任主講者，導入青農新的經營理念，使參與民眾對於北區茶產業文化更有感，增添活動可看性與參與度。

▲峨嵋、東方美人茶。（圖／新竹縣政府提供）

▲峨嵋、東方美人茶。（圖／新竹縣政府提供）

周邊精彩活動尚包含：峨眉新崛起的三峰日出舉辦『攝影比賽』、專業泡茶師的茶席體驗、限量環湖快艇早鳥票券、限量美味免費品嚐、在地精彩藝文表演、大型水上氣墊設施、茶香手工肥皂DIY等，眾多精采內容，歡迎民眾一同前往同樂。

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