腸病毒病例持續上升　新竹縣內目前尚有3校3班停課

▲國內腸病毒疫情持續上升，竹縣衛生局籲請民眾加強個人及環境衛生降低感染風險。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

依據疾管署統計，2019年累計37例腸病毒併發重症病例，以感染腸病毒71型為多(28例)，新竹縣目前疫情累計腸病毒重症數0例，9月9至9月15日統計為咽峽炎156例、手口足症76例，病例數合計232例，較2018年同期上升，雖已達流行閾值，但相較其他縣市仍屬緩和。為因應國內腸病毒疫情持續上升進入流行期，新竹縣府衛生局將持續積極監測疫情，防範腸病毒群聚感染疫情，並加強查核照護新生兒醫療院所、產後護理之家及托嬰中心以落實，各項感染管制措施。

衛生局長殷東成表示，目前已函文各醫療院所，婦幼醫院、產後護理之家及托嬰中心，請醫照護相關人員於執業過程中提高警覺，留意產婦及新生兒健康，並加強感染管制措施，降低新生兒感染腸病毒的機會、針對國小及幼兒園進行洗手設備查核及衛生教育宣導，並應落實疫情通報及依據停課決策機制審慎評估停課措施，目前查核國小94家及幼兒園238家，從2019年1月開始，停課數累計85所184班，而目前仍停課階段的尚有3所3班，針對有生產及有兒科門診醫院、產後護理之家及托嬰中心進行衛生督導查核，已全數完成。

衛生局也提醒民眾，5歲以下嬰幼兒是腸病毒併發重症的高危險族群，家中有新生兒的民眾應落實勤洗手、戴口罩等防護措施。準媽媽們懷孕期間應注意個人手部及呼吸道衛生，如有發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師。

家中如有成人或幼兒等接觸者，如有身體不適，應避免接觸新生兒。若家中孩童出現腸病毒感染併發重症的前兆病徵，例如「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等，請務必立即轉送大醫院接受適當治療，以免錯過治療的黃金時間。

相關資訊請參閱疾病管制署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

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