影／卡佳來5天捨不得走！　逛台北101燦笑「最愛吃台灣海鮮」

記者胡順惠／台北報導

因集集彩繪列車爆紅的插畫家卡佳（Катя Молодцова）抵台已經第5天，原本今日為來台行程的最後一天，後續與朋友有約，預計留到27日才會回俄羅斯，從17日抵台至離開共10天。卡佳21日受邀至台北101觀賞高樓景觀，可惜受到颱風環流影響，窗外一片霧濛濛，被問到是否想帶家人來台遊玩，她笑說，「當然，尤其最愛台灣海鮮。」

▲俄國插畫家卡佳（中）受邀來台灣玩。（圖／記者胡順惠攝，下同）

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卡佳從17日抵台至今已經第5天，21日前往台北101新開幕的88樓參觀，原本天況良好時能俯瞰整個台北市，可惜天候不佳，台北101董事長張學舜邀請她回家前，能趁好天氣再到101觀賞。交通部觀光局主秘林坤源也隨身在側接待，他說，希望卡佳小姐回俄羅斯後，能把台灣的好告訴莫斯科的親朋好友。

林坤源表示，去年8月1日俄羅斯免簽，一開始是14天，現在俄羅斯簽證已經延長至21天，去年8月俄羅斯來台人數大概800人左右，今年8月已經超過1500人，成長超過100%，目前有俄羅斯航空從莫斯科、西伯利亞航空從海瑟威飛台灣，維持觀光交流，未來交流前途看好。

卡佳透過翻譯表示，一直都對亞洲國家很有興趣，以前想過要到東京、香港等國旅遊，沒想到第一個來台灣，因為這次行程相當緊湊，去了許多地方也見了許多人，對台灣自然風光、美食留下強烈印象，尤其最喜歡吃台灣的海鮮料理，也強烈感受到台灣人民友善接待。

▲台北101董事長（右）張學舜親自接待。

張學舜則說，莫斯科或俄羅斯朋友很難找到台灣資料，從去年到今年到俄羅斯旅展3次，發現要在其中找到台灣資料相當不容易，因此邀請卡佳加入在台俄羅斯的臉書群組，希望卡佳回俄羅斯後還能重溫台灣資訊，群組裡不管有任何問題都有人能回答，像是如何搭車等。



看到窗外霧茫茫一片，張學舜惋惜表示，真的好可惜，原本有很漂亮的視野，可以看到淡水河、觀音山，因為颱風外圍環流影響才都是霧，希望接下來有好天氣時，若卡佳搭機前還有時間，再邀請卡佳來喝杯咖啡，以雲端高度看台北，能在心中留下最美回憶。