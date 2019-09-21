「搶成功」活動竹山鎮奪公所組冠軍！　創辦人李吉田獲贈匾額

記者白珈陽／南投報導

適逢921大地震20週年，南投縣國姓鄉客庄12大節慶之一「搶成功」系列活動自20日起至22日，特擴增為3天進行。為感謝活動創辦人泰雅渡假村總經理李吉田，國姓鄉長丘埔生21日上午於祭祀會場頒贈「搶成功」紀念匾額。李吉田說，為了振奮當時人民疲憊不堪的內心，而舉辦了這項活動，透過推戰船、搶戰旗的比賽方式，象徵拔得先機、贏得成功，也歡迎民眾一起參與這場盛會。

▲國姓鄉長丘埔生（右）為感謝活動創辦人泰雅渡假村總經理李吉田（左），特頒贈匾額。（圖／記者白珈陽攝）

「搶成功」活動起源於2001年，也就是1999年921大地震後2年，李吉田說，當時百業蕭條，而國姓鄉鄰近震央，災情特別嚴重，為了提振災區觀光產業與民心士氣，利用國姓鄉是因國姓爺鄭成功得名，且「成功」又是吉祥之兆作為發想，創辦了第一屆搶成功活動，一辦就是18年，更成為客庄12大節慶之一。

他提到，活動最早是由各村、社區組隊報名，封街進行扛轎接力競賽，再來就演變成眾人扛起有鄭成功雕像的大型轎台賽跑，近幾年則更改為推戰船、爬城牆奪標，模擬鄭成功自台南登鹿耳門的情境。

頒贈「搶成功」紀念匾額後，下午1時開始進行推戰船比賽，是由今年增編的公所組所進行，參加的分別有埔里、魚池、水里、竹山、南投市及地主國姓等6隊，經過激烈比拚，最後冠軍由竹山鎮獲得，亞軍是埔里鎮，季軍則為國姓鄉。

值得一提的是，1、2、3名的鄉鎮所長，都是在一旁當啦啦隊加油，魚池鄉鄉長劉啟帆卻是親自出陣，雖沒有得名，但可說是雖敗猶榮，而重頭大戲戰船比賽社男組將在22日進行。

▲21日公所組推戰船比賽，冠軍最後由竹山鎮獲得。