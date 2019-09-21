世界淨灘日作伙來　海巡與光華師生讓台南漁光島young起來

▲台南市光華高中位師生，至台南漁光島沙灘實施淨灘活動，全程由第11岸巡隊實施岸際及海域之戒護守護安全，師生並至安平商港安檢所參訪。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中86位師生，9月21日上午8時，至台南漁光島沙灘實施淨灘活動，全程由第11岸巡隊實施岸際及海域之戒護，守護師生安全，活動結束後，並至安平商港安檢所參訪，由海巡人員解說海洋相關知識及防溺自救方法，並介紹海巡署當前重點工作執行情形，使師生們收穫滿滿。

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這次光華高中師生於漁光島沙灘實施淨灘活動，海巡人員提供師生們飲水補給、道路指引及人員戒護等服務，全程守護師生安全，並清出約150公斤垃圾，為保護海洋盡一份心力，隨後至安平商港安檢所參訪，由海巡人員介紹海巡任務特性、體驗救生器材操作使用、走私案例分享、海洋保育觀念等，使學生瞭解我國海域執法、海洋保育執行現況，對海洋不再陌生，生活更貼近海洋，並透過執勤同仁對海巡勤務的介紹，更進一步認識海巡人員的日常工作，瞭解維護海洋資源的重要性，提升學子對海洋環境保護之意識。

南部分署第11岸巡隊表示，藉由各機關團體或各級學校參訪活動，期吸引對海巡工作有熱忱的學生們加入海巡署的行列，同時介紹海巡機關與軍旅生涯規劃等完整資訊，使有意願投身海巡行列的學生有雙向交流的機會，歡迎社會各界蒞臨本隊參訪指教，若有任何相關問題，可撥打118專線，海巡署將竭誠服務。