頒發百位青年諮詢委員證書　盧秀燕：青年是城市主力

▲▼盧秀燕逐一為青年委員授證並合影。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府首屆「青年事務諮詢委員會」21日舉行授證典禮，市長盧秀燕親自頒發1百個委員聘書，分布在教育文化、青年發展、青年樂活及公共參與等議題小組，「青年是城市的主力！」盧秀燕強調，人生快樂莫過於讓市民生活過得更好，未來透過青諮會平台納入青年想法，讓施政方向更符合市民需求。

「台中是我們的家，青年是城市的主力！」盧秀燕致詞時感謝青年委員們因喜愛這座城市加入青諮會，百忙中仍抽空參與市政、給予建議，首屆青年委員組成包括28位原第3屆青審會代表，以及透過機關推薦、自我推薦等管道，並經公開遴選作業選出的72人，總計1百人，分布在4個議題小組，每組各有25人，未來2年各議題小組將推派3至4人，與市府、專家學者共同召開青諮會議。

教育局表示，市府重視青年聲音，為提供青年們關心市政的平台，協助青年與未來對接，促進更多就業及創業機會，特別成立青諮會，並徵詢原第3屆青年事務審議會代表們的意願，邀請其優先加入。

第1屆青諮會青年委員學經歷都十分出色，包括公司負責人、社工、公務員、高中學生自治會長等，在各項議題皆有獨特經驗及見解，盧秀燕逐一為百位青年委員授證合影，市議員黃健豪、教育局長楊振昇、勞工局長吳威志、研考會主委吳皇昇、社會局副局長陳仲良等人均到場祝賀。