閃黃燈未減速撞上支線未禮讓　高三男重創不治身亡

▲高三男騎乘機車行經新埔鎮文山路犁頭山段盛都巷口時，與支線巷道的自小客車發生碰撞，送醫後仍宣告不治。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新埔地區犁頭山段早上8點多發生一起死亡車禍。一名17歲的男高中生騎乘機車行經新埔鎮文山路犁頭山段盛都巷口時，與支線巷道的自小客車發生碰撞，少男當場倒地，經送醫後仍宣告不治身亡，少年家屬於下午舉行招魂儀式，詳細事故肇責，仍待警方後續釐清。

上午8時 35分新竹縣警方接獲報案，位於新埔鎮文山路犁頭山段盛都巷口，一名17歲少男騎乘機車撞上支線出來的自小客車，少男雖經送醫急救，仍於9時許宣告不治。

▲少男的機車車頭幾乎全毀，少男雖有戴安全帽，仍在送醫後1小時宣告不治。

據了解，17歲少男目前仍無駕照，早上8點多，他騎乘機車準備返家，行經該十字路口時為閃黃燈指示，少男未依規定減速慢行，而支線巷道出來準備左轉的自小客車為閃紅燈指示，小客車同樣也未依規定禮讓直行車先行，兩台車因此發生劇烈撞擊，少男的機車車頭幾乎全毀，少男雖有戴安全帽，仍在送醫後1小時宣告不治。

警方檢測後認定雙方皆無酒駕，詳細車禍肇責，仍待後續釐清。

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