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企業有心藝起有愛　台南學甲關懷500戶弱勢家庭公益晚會

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▲「企業有心藝起有愛．」台南市學甲區關懷弱勢家庭公益晚會」，學甲慈濟宮廣場溫馨登場。（圖／記者林悅翻攝）

▲「企業有心藝起有愛．」台南市學甲區關懷弱勢家庭公益晚會」，學甲慈濟宮廣場溫馨登場。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由總召集人秦楊、台南市議員謝財旺服務處、學甲區里長聯誼會共同主辦的「企業有心藝起有愛．台南市學甲區關懷500戶弱勢家庭公益晚會」，9月20日在學甲慈濟宮廣場隆重登場，現場有許多影歌星、台語經典歌星獻唱，藉由活動呼籲社會重視公益，也邀請獨居及弱勢家庭的長輩們共襄盛舉，共度歡樂溫馨夜晚。

總召集人秦楊說，這項「企業有心、藝起有愛」的愛心關懷活動，主要是對於各鄰里資源不足的弱勢族群或邊緣戶，加強愛心關懷的行動表現，讓弱勢族群感受到社會大眾及企業家對他們的重視與關愛，使社會更祥和、更安寧。

市議員謝財旺表示，關懷弱勢一直是政府重要政策及努力目標，村里社區的邊緣戶卻成為政府遺忘的對象，因此特別發起「企業有心、藝起有愛」 的愛心關懷活動，呼籲大家人人參與公益、宣揚大愛精神。

學甲區里長聯誼會會長陳敏男說，在學甲區各里內有許多非低收入戶的所謂邊緣戶，因為他們的條件不符無法領取中低收入補助，成為被政府社會忽略的族群，這些政府照顧不到的角落，只有靠民間的企業來幫忙，走完社會安全網的最後一哩路，特別感謝其他12位里長以及學甲區長邱志榮及公所全體課長、里幹事及職員同仁的熱情協助張羅辦理關懷弱勢家庭公益晚會。

學甲區長邱志榮指出，感謝總召集人秦楊、市議員謝財旺、學甲區里長聯誼會會長陳敏男以及許多企業界、愛心人士的捐款以及贊助物資等，讓關懷弱勢家庭公益晚會充滿愛心溫馨處處，順利完成。

包括劉尚謙、鄭進二、如花、黃上、林玉紫、林子娟、小炳、顧婕、賽德克、林達、妍臻等都前來參加這場關懷弱勢家庭公益晚會，場面相當熱烈。總召集人秦楊也公布，最後高潮的大摸彩壓軸，市議員謝財旺特別加碼提供6600元、3000元、2000元及500元不等的紅包，讓許多家戶摸到紅包及物資相當興奮。

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