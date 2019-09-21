口罩女如廁後「只用清水洗手」　她嘆「難怪會感冒」！網砲翻：肥皂更可怕

▲公廁示意圖。（圖／記者許力方攝）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友相當注重個人清潔，她日前看到另名如廁後的女子只用清水洗手，便感嘆「難怪會生病」，一席言論引發網友們熱烈討論。

「到底為什麼會有女生洗手不用肥皂？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示自己日前看到一名陌生女子戴著口罩上廁所，一路還一直咳嗽，仔細觀察後，發現該女出了廁所只用「清水」洗手，「難怪妳會生病。」

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原PO表示，自己已經在病房上班十幾年了，但是感冒的次數5隻手指都數得出來，因為自己每次都有做好清潔工作，例如如廁前先洗手保護自己，也不會用開門的那隻手擦拭等，「廁所的門把上大概有每個人如廁後的大腸桿菌吧…。」

貼文一出，立刻掀起網友熱議，有人不認同原PO說法，反倒認為公廁的肥皂更可怕，「掛在網子裡的那種都濕濕爛爛超噁心」、「別人有沒有拿來幹嘛也看不到」、「洗手乳可能還可以，肥皂我不行」、「清水搓很久效果差不多吧」、「會感冒就是會感冒，不會因為不用肥皂而感冒」、「肥皂盒感覺就有更多細菌」、「廁所的衛生紙好像也是髒的」。

▲你是清水派還是肥皂/洗手乳派呢？（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

也有網友認為原PO的出發點是好的，尤其吃飯前更要認真洗手，不過如果用自己自備的清潔品會更好，當然感冒也多少跟個人抵抗力有關，「很久沒感冒這句話不能亂說」、「我用清水好好洗也沒什麼感冒啦」。

本站新聞《染食肉菌爆長血瘡！33歲女「殭屍上臉」右半邊現粉褐色坑洞》中就曾提到，清潔專家普羅達諾娃（Ralitsa Prodanova）表示，壁掛式的給皂機除非有定期經過「精心的清洗」，否則就很容易成為細菌的溫床，建議民眾外出時可以隨身攜帶抗菌洗手液，更能做好清潔動作。

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