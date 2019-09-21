長榮中學「把愛拚回來」活動 與校友們歡度134歲生日

▲台南市長榮中學舉辦「把愛拚回來」活動，與校友們歡度134歲生日。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

英國教育宣教師余饒理先生，自1885年9月21日創辦「長老教中學」，成為台灣最早的中學，迄今已滿134年，2019年9月21日這天，這所百年老校邀請歷屆校友、教職員工、家長及學子們，共同響應「在愛裡沒有懼怕—把愛拼回來」活動，與其歡度134歲創校日。

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校友們從太平境馬雅各紀念教會出發，行經長榮中學初期校址二老口街府東巷尾（現今台南啟聰學校博愛堂及附近區域）、台灣教會公報社、台南神學院、東門巴克禮紀念教會，行走的過程，校牧及社會領域老師領頭作深度導覽，希望能藉此喚醒各界對長中的愛；當中午12時許，全體人員抵達終點鐘樓前噴水池，代理校長、基督長老教會代表、董事會代表、校友會代表、家長會代表、教師會代表、學生會代表各手持一塊拼圖，拼回一張以長榮中學為底圖的愛心，象徵各相關單位對於長榮中學的愛，不因時空變遷而改變，也期待在神的愛裡，可以共同挺過所遇見的挑戰。

代理校長戴志勳主任表示，面對著現今更大的挑戰─社會觀念變遷、少子化問題，私立學校必須在108新課綱中走出各自的特色與亮點，長榮中學有國中部、普通科及多元多樣的職業類科，除了傳統資源，也有新科技挹注，相信每一位長榮學子都能在此找到適性發展的空間；更期待在教職員同仁的齊心努力及家長們的強力支持下，拼出長榮永續的未來！