150國、全球百萬人上街「愛地球奮戰」　抹黑照卻瘋傳1.9萬次

▲全國示威者發起正視氣候變遷的活動，網路卻有照片抹黑示威者。（圖／翻攝自推特／Royal Parks）



記者丁維瑀／綜合外電報導

受到瑞典16歲少女桑伯格（Greta Thunberg）的行動力影響，全球150個國家、超過百萬人紛紛上街遊行，要求政府正視氣候變遷的議題並積極採取行動。然而，臉書卻瘋傳一張公園充滿垃圾的照片，直指是抗議群眾丟的，不過，事實查核網站Snopes說明，這張照片跟最新的抗議無關，只是有人在移花接木。

《衛報》報導，光是在澳洲，20日就有估計30萬人上街，針對政府在氣候議題無所作為的態度表達不滿。活動開始幾小時後，一個支持煤的澳洲臉書專頁則轉貼一張相片，可見公園草地全都是垃圾，搭配文字則是「看看今天氣候示威者在美麗的海德公園（Hyde Park）留下爛攤子。」

Viral misinformation doing rounds. This pic is from an event in Hyde Park, London in April unrelated to climate protests. https://t.co/Ro1fcFLcyS pic.twitter.com/G5aaKLiDzd — Matt Burke (@matttburke) September 20, 2019

然而，這張相片與最新的示威活動無關，也不是20日所拍攝，真相其實是4月在倫敦舉行一場與大麻相關的活動。雪梨的海德公園20日並沒有展開氣候變遷示威，倫敦的海德公園也同樣沒有，後者的活動是在議會大樓外舉行。

報導指出，儘管照片中文字聲稱，滿地垃圾與環境保護示威者有關，說法卻缺乏證據，而且過去也有人描述照片的實情，錯誤的相關貼文還是在臉書瘋傳，12小時內就被分享1.9萬次。

此次響應氣候變遷的活動20日分別在各國展開，吸引許多年輕人參與，還有人帶著毛小孩出席，有狗的脖子掛著小告示牌寫著「我們沒有投票權也無法發聲，你有。」

▲瑞典少女桑伯格要求各國政府正視氣候變遷議題。（圖／路透）



能有百萬人共同上街，呼籲重視氣候變遷議題，桑伯格算是最大推手。16歲的她去年8月開始每周五就固定罷課，要求各國領袖採取行動，她預計21日在紐約市聯合國青年氣候峰會發表演說，接著23日出席聯合國氣候行動峰會。

桑伯格告訴《路透社》，「我們只是誕生在這世界，一生都得面對這場危機，我們的小孩、子孫以及後代也都是如此。我們不會接受這點，為了想要的未來，我們會繼續往前邁進。」