150國、全球百萬人上街「愛地球奮戰」　抹黑照卻瘋傳1.9萬次

▲全國示威者發起正視氣候變遷的活動,網路卻有照片抹黑示威者。(圖/翻攝自推特/Royal Parks)



記者丁維瑀/綜合外電報導

受到瑞典16歲少女桑伯格(Greta Thunberg)的行動力影響,全球150個國家、超過百萬人紛紛上街遊行,要求政府正視氣候變遷的議題並積極採取行動。然而,臉書卻瘋傳一張公園充滿垃圾的照片,直指是抗議群眾丟的,不過,事實查核網站Snopes說明,這張照片跟最新的抗議無關,只是有人在移花接木。

《衛報》報導,光是在澳洲,20日就有估計30萬人上街,針對政府在氣候議題無所作為的態度表達不滿。活動開始幾小時後,一個支持煤的澳洲臉書專頁則轉貼一張相片,可見公園草地全都是垃圾,搭配文字則是「看看今天氣候示威者在美麗的海德公園(Hyde Park)留下爛攤子。」

Viral misinformation doing rounds. This pic is from an event in Hyde Park, London in April unrelated to climate protests. https://t.co/Ro1fcFLcyS pic.twitter.com/G5aaKLiDzd