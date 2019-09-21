　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

150國、全球百萬人上街「愛地球奮戰」　抹黑照卻瘋傳1.9萬次

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼全國發起氣候變遷活動，網路卻有照片抹黑示威者。（圖／翻攝自推特／Royal Parks）

▲全國示威者發起正視氣候變遷的活動，網路卻有照片抹黑示威者。（圖／翻攝自推特／Royal Parks）

記者丁維瑀／綜合外電報導

受到瑞典16歲少女桑伯格（Greta Thunberg）的行動力影響，全球150個國家、超過百萬人紛紛上街遊行，要求政府正視氣候變遷的議題並積極採取行動。然而，臉書卻瘋傳一張公園充滿垃圾的照片，直指是抗議群眾丟的，不過，事實查核網站Snopes說明，這張照片跟最新的抗議無關，只是有人在移花接木。

《衛報》報導，光是在澳洲，20日就有估計30萬人上街，針對政府在氣候議題無所作為的態度表達不滿。活動開始幾小時後，一個支持煤的澳洲臉書專頁則轉貼一張相片，可見公園草地全都是垃圾，搭配文字則是「看看今天氣候示威者在美麗的海德公園（Hyde Park）留下爛攤子。」

然而，這張相片與最新的示威活動無關，也不是20日所拍攝，真相其實是4月在倫敦舉行一場與大麻相關的活動。雪梨的海德公園20日並沒有展開氣候變遷示威，倫敦的海德公園也同樣沒有，後者的活動是在議會大樓外舉行。

報導指出，儘管照片中文字聲稱，滿地垃圾與環境保護示威者有關，說法卻缺乏證據，而且過去也有人描述照片的實情，錯誤的相關貼文還是在臉書瘋傳，12小時內就被分享1.9萬次。

此次響應氣候變遷的活動20日分別在各國展開，吸引許多年輕人參與，還有人帶著毛小孩出席，有狗的脖子掛著小告示牌寫著「我們沒有投票權也無法發聲，你有。」

▲▼瑞典少女桑伯格（Greta Thunberg）要求各國政府正視氣候變遷議題。（圖／路透）

▲瑞典少女桑伯格要求各國政府正視氣候變遷議題。（圖／路透）

能有百萬人共同上街，呼籲重視氣候變遷議題，桑伯格算是最大推手。16歲的她去年8月開始每周五就固定罷課，要求各國領袖採取行動，她預計21日在紐約市聯合國青年氣候峰會發表演說，接著23日出席聯合國氣候行動峰會。

桑伯格告訴《路透社》，「我們只是誕生在這世界，一生都得面對這場危機，我們的小孩、子孫以及後代也都是如此。我們不會接受這點，為了想要的未來，我們會繼續往前邁進。」

ET快訊
連千毅雙手上銬畫面曝！寵物店開槍案涉教唆　警赴新北中和活逮
過馬路遇重機車隊！蘇花5歲男童遭撞「口吐血沫」　仍在搶救中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／女友甜蜜錄下「男友水中拿鑽戒求婚」　轉身竟沒等到上岸…漂上一具冷屍

巴頭踩肚勒脖子！東京國2女遭霸凌性虐　日網氣炸肉搜：胸糞至極！

150國、全球百萬人上街「愛地球奮戰」　抹黑照卻瘋傳1.9萬次

金星曾適合人類居住！天文學家：「神秘事件」導致星球死亡

3000「喪屍」湧入51區城鎮！　響應「硬闖」號召...2外星人迷被逮捕

要求調查敵手兒子！川普遭爆施壓烏克蘭總統8次　律師認了

池袋暴走撞殺母女！88歲前院長擁財權無人敢抓　39萬網友爆氣連署：求起訴重判

19歲小哥抽2年電子煙　咳出「咖啡綠嘔吐物」肺部X光片…竟像硬肥油培根！

日韓20日外交會談「糾正不當作法」　NHK：維持可協商關係

上暗網買凶！47歲已婚男嫉妒小三戀上新同事　密謀假車禍殺情敵

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

弱虎遭逼跳火圈、瘦熊苦滑滑板 血淚換掌聲...馬戲團悲歌惹心疼

媽媽遭婆家相逼送走國小女兒！ 　「20年後真相」太心痛...女孩被逼哭 QQ

60公斤洛威拿化身「貼心保鑣」伴9旬嬤...網：祖孫同框好暖心

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

醫曝咖啡禁忌族群！小心越喝越慘　看舌頭判斷...出現「舌裂」須當心

影／女友甜蜜錄下「男友水中拿鑽戒求婚」　轉身竟沒等到上岸…漂上一具冷屍

巴頭踩肚勒脖子！東京國2女遭霸凌性虐　日網氣炸肉搜：胸糞至極！

150國、全球百萬人上街「愛地球奮戰」　抹黑照卻瘋傳1.9萬次

金星曾適合人類居住！天文學家：「神秘事件」導致星球死亡

3000「喪屍」湧入51區城鎮！　響應「硬闖」號召...2外星人迷被逮捕

要求調查敵手兒子！川普遭爆施壓烏克蘭總統8次　律師認了

池袋暴走撞殺母女！88歲前院長擁財權無人敢抓　39萬網友爆氣連署：求起訴重判

19歲小哥抽2年電子煙　咳出「咖啡綠嘔吐物」肺部X光片…竟像硬肥油培根！

日韓20日外交會談「糾正不當作法」　NHK：維持可協商關係

上暗網買凶！47歲已婚男嫉妒小三戀上新同事　密謀假車禍殺情敵

養貓遭反對！她收編1年才帶回家　媽一看笑：好可愛叫什麼名字

童星控訴「13歲被親姐姐性侵」　男偶像哥哥全知情⋯卻成了加害人！

加強稽查學幼童車　三峽警確保孩童乘車安全

佛光山潮州佛光寶寶祝福禮　 觀音菩薩護「幼」保平安+健康

愛生氣＝缺維生素B群！專家曝「9食物」秒降火...快分享給你爆怒朋友

今日開始下定決心！研究：每天運動13分鐘，平均延長壽命3年

中職／培養未來10年一壘　統一獅送姚雨翔打冬盟

「搶成功」活動竹山鎮奪公所組冠軍！　創辦人李吉田獲贈匾額

2019峨眉鄉東方美人茶節　邀您喝好茶賞美景

男排亞錦賽／中華3比1擊敗中國　創20年來最佳奪下第5名

國際熱門新聞

護士狂玩手機　病人上吊還不知

一把傘癱瘓辦公室！員工卡門外2..

「你不是真正的爸」！9歲童一句..

「狂摔iPhone11 Pro..

猶他州遊覽車車禍！4死26傷

18歲醫科生玩滑翔傘纜繩突斷撞..

一家人到海灘木屋度假　隔天老婆..

美軍C-17狂飛1.2萬km救..

實測iPhone 11 Pro..

沃爾瑪宣布　全面停售電子煙

看過來！尼斯湖水怪「本尊」曝光

影／他威脅要「炸橋」　見裝甲車..

紐約市長白思豪：退出總統競選

小哥抽2年電子煙　咳出「墨綠嘔..

更多熱門

相關新聞

彭啟明批總統候選人不敢談氣候變遷

青年學子今（20日）宣布連署要求2020總統大選候選人提出氣候政策。氣象達人彭啟明出席質疑政府根本不重視此議題，每次提出相關政策，一被抗議就退回，且台灣總統候選人每次都不敢談，只因為沒選票，大人比小孩還幼稚。

吉里巴斯前總統：澳洲比中國邪惡

不只總統大選　35媒體串連續報導「氣候變遷」

海平面上升　李顯龍2兆抗氣候變遷

15歲罷課少女引爆的全球氣候戰　

關鍵字：

氣候變遷環境保護桑伯格

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

連生4胎又中獎！女兒「哭著拜託」媽一聽淚崩

柴油車加95無鉛　24萬飛了

急救畫面曝！5歲童蘇花公路遭重機撞　插管治療中

好市多史上最無恥退貨！店員看「購買日期」傻了

即／掀直播主之亂！　連千毅新北遭高雄警逮捕

台南廟會5白腿妹面癱熱舞！「厭世抖動」網笑瘋

使用iPhone手機6大壞習慣

連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友：他很會裝傻

連千毅高雄公司外真刷「一整排漢堡」

「越南新垣結衣」正面照曝　竟是知名網紅

南山人壽改承攬制　台灣勞健保會倒

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

更多

最夯影音

更多

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面