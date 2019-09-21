刑事局「刷一排除暴特勤隊」　持M4步槍停車場逮直播天王連千毅

▲刑事局除暴特勤隊派出4名隊員（左）全副武裝到場逮捕連千毅。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

知名直播主連千毅，日前傳出與寵物店之間爆出糾紛，造成連千毅位於高雄倉庫遭數名黑衣人包圍，甚至傳出砸店等情事，造成警方重兵佈署，高雄警方21日下午也北上中和一帶逮捕連千毅，並上銬將人帶回。

刑事局南部打擊犯罪中心會同高雄市刑大以及前鎮分局，21日下午持拘票到新北市中和區中原二街一處大樓內逮捕連千毅，現場派出4位特勤人員全副武裝到場，並將連千毅上銬帶回高雄偵訊。

高雄警方逮捕連千毅也不敢大意，除了派出4名除暴特勤全副武裝出勤，並帶著M4步槍、MP5衝鋒槍以及90手槍到場攻堅，並趁連千毅在停車場出現時上前逮人。

據悉，刑事局在2017年底成立除暴特勤隊，希望強化台灣反恐能量，落實「反毒、打詐、掃黑、肅槍」等治安工作，該支隊伍依3種不同任務，各穿不同的戰術訓練服，是繼保一總隊「維安特勤隊」外，國內另1支特勤部隊。

刑事局除暴特勤隊現有成員26人，來自各縣市警局的霹靂小組菁英，平日利用國道公路警局的靶場搭建模擬攻堅場地訓練，而這次刑事局圍捕連千毅也運用除暴特勤隊將連逮捕到案。

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