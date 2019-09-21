►5個月大被丟在公園　34年後他變美國醫生回台尋親：媽媽，您在哪裡？

▲1985年被棄養的美籍醫師史力強帶家人返羅東鎮中山公園尋親。（圖／黃耀發醫師提供）

記者游芳男／宜蘭報導

1985年前2歲的他，與3歲哥哥一同被棄置在羅東中山公園，34年後的今天，台裔美國籍家庭醫師史立強，成家立家後，再次回到宜蘭尋母，史立強更帶家人到當年被棄置的羅東中山公園，他希望能夠找到親生父母。

當年史立強兄弟被棄養後，神愛兒童之家創辦人史可堯、史培里夫婦曾照顧1年，兄弟倆後由由美國的友人收養。史培里說，2009年，透過報紙、電視與廣播等，希望史立強兄弟的雙親能出面，但最後還是沒消息。

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神愛兒童之家創辦人之一的史培里回憶說，當時倆兄弟在羅東中山公園內被發現，身上非常乾淨，但沒有任何可資明身分的文件，警察公告找生父生母，也一直沒有結果，完成公告與出養手續後，兄弟們到美國過新的人生。

▲1985年被棄養的史力強（左）、哥哥史立威。（圖／黃耀發醫師提供）

史培里也坦言：「找得到好，找不到也好，因為他們已經有快樂與生活！」

史立強兄弟跨海尋親，開業醫師黃耀發文表示，希望大家協尋兄弟倆生母。兩兄弟住在密蘇里州中部一個純樸的小鎮，養父是當地消防隊主管，對他們疼愛有加。在成長過程中，因為長相膚色跟別人不一樣，常常被當地的孩童欺負，惹得弟弟生氣打架，養父也因此常被請到學校溝通，幸好隨著年齡增長，這些衝突慢慢平靜下來，兩兄弟順利的接受了完整的教育。

目前都已成家立業， 哥哥史立威大學主修體育，現在任職於一家復健中心擔任戒癮部門主任技術員，育有兩個小孩。

弟弟史立強於2012年醫學院畢業，通過完整的家庭醫師訓練，目前在家鄉附近兩個城市開業，除了行醫之外，也在當地的高中、大學任教，並擔任全州家庭醫師醫學會的副會長，負責住院醫師和醫學院學生教學工作。史立強育有3個小孩。

▲史力強帶家人返羅東鎮中山公園尋親。（圖／黃耀發醫師提供）

史立強對自己身世從不隱瞞，3年前在他所屬的醫療集團年會上分享了他的故事，他侃侃而談：1985年5月9日晚上，他跟哥哥被棄置在台灣羅東鎮中山公園，沒有任何有關他們身世的資料，所幸有神愛兒童之家，以及養父母的照顧，讓他們的生命有了巨大的改變。

2019年6月15日，弟弟應邀回台灣參加台南希望之光創立20週年，在台北自由廣場舉辦的「為生命站立」 活動，第2天到神愛兒童之家參加海內外領養家庭團聚活動，他在兩個場合分享了自己的生命故事，他的開場白都是：「大家好，我是來自美國的 Christopher Paynter 醫師，我是個棄嬰。他很感恩幫助他們兩兄弟的所有善心人士。」



10年前史立強興起尋找親生母親的念頭，曾經透過神愛兒童之家創辦人之一的史培里，請台灣的媒體幫忙找尋，可惜沒有下文。

▲跨海尋親1985年被棄養的美籍醫師史力強。（圖／黃耀發醫師提供）

時隔34年，史立強終於有機會親自造訪羅東中山公園--他被遺棄的地點，儘管物換星移，公園已非昔日的面貌，他對公園也毫無記憶，但是那股尋找親生母親的懸念一直沒有消退，他希望大家能夠再幫他一次忙，幫他尋找親生母親。善心人士如有任何消息，請聯絡神愛兒童之家史爸爸或史媽媽，電話：（03）951-4652。

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