　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5個月大被丟在公園　34年後他變美國醫生回台尋親：媽媽，您在哪裡？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼1985年被棄養的美籍醫師史力強帶家人返羅東鎮中山公園尋親。（圖／黃耀發醫師提供，下同）

▲1985年被棄養的美籍醫師史力強帶家人返羅東鎮中山公園尋親。（圖／黃耀發醫師提供）

記者游芳男／宜蘭報導

1985年前2歲的他，與3歲哥哥一同被棄置在羅東中山公園，34年後的今天，台裔美國籍家庭醫師史立強，成家立家後，再次回到宜蘭尋母，史立強更帶家人到當年被棄置的羅東中山公園，他希望能夠找到親生父母。

當年史立強兄弟被棄養後，神愛兒童之家創辦人史可堯、史培里夫婦曾照顧1年，兄弟倆後由由美國的友人收養。史培里說，2009年，透過報紙、電視與廣播等，希望史立強兄弟的雙親能出面，但最後還是沒消息。

請繼續往下閱讀...

神愛兒童之家創辦人之一的史培里回憶說，當時倆兄弟在羅東中山公園內被發現，身上非常乾淨，但沒有任何可資明身分的文件，警察公告找生父生母，也一直沒有結果，完成公告與出養手續後，兄弟們到美國過新的人生。

▲1985年被棄養的史力強（左）、哥哥史立威。（圖／黃耀發醫師提供）

▲1985年被棄養的史力強（左）、哥哥史立威。（圖／黃耀發醫師提供）

史培里也坦言：「找得到好，找不到也好，因為他們已經有快樂與生活！」

史立強兄弟跨海尋親，開業醫師黃耀發文表示，希望大家協尋兄弟倆生母。兩兄弟住在密蘇里州中部一個純樸的小鎮，養父是當地消防隊主管，對他們疼愛有加。在成長過程中，因為長相膚色跟別人不一樣，常常被當地的孩童欺負，惹得弟弟生氣打架，養父也因此常被請到學校溝通，幸好隨著年齡增長，這些衝突慢慢平靜下來，兩兄弟順利的接受了完整的教育。

目前都已成家立業， 哥哥史立威大學主修體育，現在任職於一家復健中心擔任戒癮部門主任技術員，育有兩個小孩。

弟弟史立強於2012年醫學院畢業，通過完整的家庭醫師訓練，目前在家鄉附近兩個城市開業，除了行醫之外，也在當地的高中、大學任教，並擔任全州家庭醫師醫學會的副會長，負責住院醫師和醫學院學生教學工作。史立強育有3個小孩。

▲▼1985年被棄養的美籍醫師史力強帶家人返羅東鎮中山公園尋親。（圖／黃耀發醫師提供，下同）

▲史力強帶家人返羅東鎮中山公園尋親。（圖／黃耀發醫師提供）

史立強對自己身世從不隱瞞，3年前在他所屬的醫療集團年會上分享了他的故事，他侃侃而談：1985年5月9日晚上，他跟哥哥被棄置在台灣羅東鎮中山公園，沒有任何有關他們身世的資料，所幸有神愛兒童之家，以及養父母的照顧，讓他們的生命有了巨大的改變。

2019年6月15日，弟弟應邀回台灣參加台南希望之光創立20週年，在台北自由廣場舉辦的「為生命站立」 活動，第2天到神愛兒童之家參加海內外領養家庭團聚活動，他在兩個場合分享了自己的生命故事，他的開場白都是：「大家好，我是來自美國的 Christopher Paynter 醫師，我是個棄嬰。他很感恩幫助他們兩兄弟的所有善心人士。」

10年前史立強興起尋找親生母親的念頭，曾經透過神愛兒童之家創辦人之一的史培里，請台灣的媒體幫忙找尋，可惜沒有下文。

▲跨海尋親1985年被棄養的美籍醫師史力強。（圖／黃耀發醫師提供）

▲跨海尋親1985年被棄養的美籍醫師史力強。（圖／黃耀發醫師提供）

時隔34年，史立強終於有機會親自造訪羅東中山公園--他被遺棄的地點，儘管物換星移，公園已非昔日的面貌，他對公園也毫無記憶，但是那股尋找親生母親的懸念一直沒有消退，他希望大家能夠再幫他一次忙，幫他尋找親生母親。善心人士如有任何消息，請聯絡神愛兒童之家史爸爸或史媽媽，電話：（03）951-4652。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感

【更多新聞】

►5個月大被丟在公園　34年後他變美國醫生回台尋親：媽媽，您在哪裡？

►宜蘭菜市場上演拳頭拚闘畚斗　拳頭老翁被陸配打爆頭

►退休警媒介陸女「礁溪極樂自由行」　遭扣300萬…他怒：拉皮條沒賺那麼多

►「好萌！」穿山甲逛大街誤闖安檢所　海巡樂當保母

►看過「米開箱」嗎？　林姿妙躺地拿斗笠：我開給你們看

►快訊／龜山島又崩塌遊客驚呼　「塵砂揚起」持續2分鐘多

►影／快訊／北宜公路兩車對撞！車頭撞爛全毀　4大1小「肢體擦挫傷」急送醫

►影／快訊／宜蘭5歲男童「上廁所失蹤」…現身武荖坑上游離奇溺水　搶救不治
 

ET快訊
連千毅雙手上銬畫面曝！寵物店開槍案涉教唆　警赴新北中和活逮
過馬路遇重機車隊！蘇花5歲男童遭撞「口吐血沫」　仍在搶救中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想兼差外送員！國考生「賺20K就好」剩下專心衝刺　過來人經驗談：CP值更高

口罩女如廁後「只用清水洗手」　她嘆「難怪會感冒」！網砲翻：肥皂更可怕

影／卡佳來5天捨不得走！　逛台北101燦笑「最愛吃台灣海鮮」

921隔天他飆車回東勢　聯外大橋斷3截、住家後方磚房已全塌　

世界淨灘日作伙來　海巡與光華師生讓台南漁光島young起來

長榮中學「把愛拚回來」活動 與校友們歡度134歲生日

5個月大被丟在公園　34年後他變美國醫生回台尋親：媽媽，您在哪裡？

「機車沒電」他掀座墊秒暈！警察工作30年沒遇過...網反哭超常見

穿黃背心巡邏！保全哥一對上眼...秒躺槍「鬼島父母別亂教」　網嘆：有陰影

SUPER教師批準公共化幼兒園　潘文忠：維持好品質減輕家長負擔

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

弱虎遭逼跳火圈、瘦熊苦滑滑板 血淚換掌聲...馬戲團悲歌惹心疼

媽媽遭婆家相逼送走國小女兒！ 　「20年後真相」太心痛...女孩被逼哭 QQ

60公斤洛威拿化身「貼心保鑣」伴9旬嬤...網：祖孫同框好暖心

恭喜楊丞琳變「李太太」啦　 婚禮沒有伴娘..潘瑋柏死心吧!!!

醫曝咖啡禁忌族群！小心越喝越慘　看舌頭判斷...出現「舌裂」須當心

想兼差外送員！國考生「賺20K就好」剩下專心衝刺　過來人經驗談：CP值更高

口罩女如廁後「只用清水洗手」　她嘆「難怪會感冒」！網砲翻：肥皂更可怕

影／卡佳來5天捨不得走！　逛台北101燦笑「最愛吃台灣海鮮」

921隔天他飆車回東勢　聯外大橋斷3截、住家後方磚房已全塌　

世界淨灘日作伙來　海巡與光華師生讓台南漁光島young起來

長榮中學「把愛拚回來」活動 與校友們歡度134歲生日

5個月大被丟在公園　34年後他變美國醫生回台尋親：媽媽，您在哪裡？

「機車沒電」他掀座墊秒暈！警察工作30年沒遇過...網反哭超常見

穿黃背心巡邏！保全哥一對上眼...秒躺槍「鬼島父母別亂教」　網嘆：有陰影

SUPER教師批準公共化幼兒園　潘文忠：維持好品質減輕家長負擔

中索正式建交！ 兩國簽署「外交聯合公報」

養貓遭反對！她收編1年才帶回家　媽一看笑：好可愛叫什麼名字

童星控訴「10歲被親姐姐性侵3年」　男偶像哥哥全知情⋯卻成了加害人！

加強稽查學幼童車　三峽警確保孩童乘車安全

佛光山潮州佛光寶寶祝福禮　 觀音菩薩護「幼」保平安+健康

愛生氣＝缺維生素B群！專家曝「9食物」秒降火...快分享給你爆怒朋友

今日開始下定決心！研究：每天運動13分鐘，平均延長壽命3年

中職／培養未來10年一壘　統一獅送姚雨翔打冬盟

「搶成功」活動竹山鎮奪公所組冠軍！　創辦人李吉田獲贈匾額

2019峨眉鄉東方美人茶節　邀您喝好茶賞美景

生活熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…..

連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友..

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高E..

「睡著的前世情人」爸淚：等妳回..

最莊嚴開箱！禮儀師裝備陳列　網..

翻出20年前泛黃日曆！網秒陷回..

塔巴高低層分離！1張圖看豪雨強..

一拿到手就悲劇！iPhone摔..

烤餅乾送同事　卻看到整包躺垃圾..

大豪雨炸北北基！　6縣市警戒

員工經痛想請假　主管酸：下個月..

買到iPhone 11機王！他..

外送員全身濕「寧不穿雨衣」網心..

做早餐店！損友「常吃一趟160..

更多熱門

相關新聞

菜市場拳頭闘畚斗　拳頭老翁被陸配打爆頭

宜蘭市南館市場上演鐵公雞戲碼，因舊怨一言不合爆口角大打出手，開服飾店37歲的郭姓陸配，在大街上，以畚斗猛K71歲鄭姓老翁，鄭翁以拳頭回擊，一陣混戰後，雙方掛彩，但老公翁被打破頭鮮血直流，警消趕到包紮送醫幸無生命危險，郭婦則是頭部多處擦傷。雙方互控傷害。

大溪漁港出現黑污賊　海巡保育隊迅速清污

台鐵舊鐵匠房遭得標廠商擅自施工

被饒慶鈴點名！林姿妙：「米」開箱囉

退休警媒介陸女「礁溪極樂自由行」

關鍵字：

宜蘭棄嬰尋母

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…秒臉綠

連生4胎又中獎！女兒「哭著拜託」媽一聽淚崩

柴油車加95無鉛　24萬飛了

急救畫面曝！5歲童蘇花公路遭重機撞　插管治療中

好市多史上最無恥退貨！店員看「購買日期」傻了

即／掀直播主之亂！　連千毅新北遭高雄警逮捕

台南廟會5白腿妹面癱熱舞！「厭世抖動」網笑瘋

使用iPhone手機6大壞習慣

連千毅走回頭路當兄弟？昔日獄友：他很會裝傻

連千毅高雄公司外真刷「一整排漢堡」

「越南新垣結衣」正面照曝　竟是知名網紅

南山人壽改承攬制　台灣勞健保會倒

2男灌醉熱褲學妹　拖進摩鐵性侵還用牙刷刷下體滅證

工地夫妻用餐！孩嫌髒…媽高EQ教育

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

更多

最夯影音

更多

「一卡車棺材」瘋狂運進災區　102秒強震！臺灣逾萬人死傷

比特犬「沒牽繩衝出」狠咬柴柴！咬到腿撕裂…飼主崩潰：睪丸全碎

蕭敬騰撿到槍狂嗆周杰倫　自認不會得金鐘「我們真的不要鬧！」

一支後照鏡要120萬！全台僅3輛　「1.3億風神」等5年領牌上路了

女生90%都做錯！尿尿別用擦的　細菌炸滿...醫：難怪下體飄臭

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面