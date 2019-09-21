遭諷「沒錢加油燒車好了」　逞強男點火甩出…無辜路人秒成火球





▲詹男為逞英雄，負氣將手中汽油點燃再丟出，讓無辜的曾男全身灼傷。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名詹姓男子與友人嬉鬧逞能，竟將手中裝滿汽油的容器點燃，為怕引火上身，詹男隨意將著火的容器丟出，導致一旁無辜曾男全身遭2、3度灼傷。詹男雖與曾男簽屬和解書，卻無誠意賠償，事後還辯稱「沒點火，不知道為何突然起火」、「沒看清楚和解書就簽名」。法官認為詹男態度惡劣，難以輕放，因此依過失傷害罪判刑6個月，易科罰金18萬元。

判決指出，38歲的詹姓男子2017年7月夜間，因機車沒有所以向朋友謝男「借油」，因謝男出言譏諷「沒錢加油，乾脆把摩托車燒掉就好」，2人竟相互揶揄鬥嘴打鬧。詹男故意拿出打火機佯裝點火，謝男也不甘示弱挑釁「好膽就把火點下去」，沒想到詹男竟真的將容器內汽油點燃。

詹男見手中的汽油瞬間成熊熊大火，擔心被火燒身，竟把著火的汽油直接甩出，一旁無辜的曾男遭受無妄之災，全身被火焚身，痛得倒地直打滾，雖然眾人快速幫忙曾男滅火，但曾男身體多處已遭嚴重燒傷。

現場一夥人發現大罵詹男「吃這麼大了，不知道汽油不能點火嗎」，並報119將曾男送往台大醫院救治，但是曾男的雙腿、雙手、臀部、背部都遭到2 至3 度燒傷，占總體表面積30％，即使傷口癒合，仍留有疤痕增生、部分緊縮及12％皮膚排汗功能喪失的傷害。由於雙方未和解，曾男怒控玩火的詹男。

詹男坦承與謝男鬥嘴，直到容器中的汽油燒起來後，他才丟掉點燃的容器，但卻否認點火，並辯稱，不知道為何突然起火，且是朝無人的地方丟擲，不知為何燒到曾男。

法官調查發現，現場證人及事後LINE的對話紀錄，皆證明詹男與謝男嬉鬧，並持打火機點燃汽油，直到將容器丟棄後波及曾男，導致對方受傷，應負過失責任。

法官審酌，被告與他人鬥嘴，以打火機點燃汽油，波及無辜的曾男，雖未達重傷程度，但仍屬嚴重的傷害，且犯後猶否認犯行，沒有誠心向曾男表達歉意，雖詹男赴曾家簽署願意擔負賠償之責，但審理時竟辯稱「自己沒看就簽名」，犯後態度實屬惡劣，難以輕放，因此依過失傷害罪判刑6個月，易科罰金18萬元。

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