嫩女友酒醉說「不要弄我」　男「老漢推車」硬上…判刑並賠錢

已婚男性侵酒醉嫩女友，賠錢認錯換得法院輕判。圖為示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者李忠憲／台中報導

已婚連姓男子約剛交往的嫩女友小婷（化名）去台中金錢豹與友人飲酒作樂，小婷酒醉後同意回連男家休息，連男卻誤認可以「直奔本壘」，未經同意就脫光她衣服，不顧她說「不要弄我」硬上。一審依強制性交罪判連男3年半，台中高分院認為，連男願付60萬與對方和解並支付部分款項，認錯有悔意且對方不再追究，輕判1年8月，仍可上訴。

判決書指出，連姓男子經營餐飲業，已婚並有一名幼女。他2017年4月透過友人介紹認識小婷並交往。同月25日凌晨3點，連男開車載小婷前往金錢豹酒店赴友人約，一起飲酒作樂。小婷因酒醉，同意讓連男載往他住處休息。

連男到家後繼續倒酒給小婷喝，等她意識不清後，竟脫光她衣服，在房間乘機性交得逞。小婷過程中驚醒，發現連男竟在「老漢推車」，喊說「不要弄我！」但連男卻依然故我。小婷最後趁有一點力氣往前移動，也讓連男作罷，清醒後憤而提告。

連男否認犯行，辯稱小婷當時清醒，沒有酒醉，自己走到他房間睡覺。他再躺在旁邊一起睡。睡覺時小婷有碰到他，「雖然我沒口頭問要不要發生性行為」，但過程中她也有配合，是很自然發生的。

台中地院根據小婷提供的手機軟體「微信」對話及錄音檔，證實連男事後不斷向小婷道歉懺悔，甚至主動告知願意和解。但連男不久後竟反悔，辯稱是感情事為何要和解，他也將主動提和解的對話內容刪除，再將截圖呈庭上。法官比對後打臉連男，認為他犯後否認犯行，毫無悔意，依強制性交罪判他3年6月。

連男發現事態嚴重，上訴後與小婷以60萬元和解，並已支付部分款項。他在庭上也改變態度，向法官認錯並表示後悔。法官審酌，小婷和解後也表示不再追究，連男一時失慮犯錯，與手段殘暴的侵害性自主犯罪有別，最後輕判1年8月。

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