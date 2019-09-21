過馬路遇重機車隊！蘇花5歲男童遭撞「口吐血沫」　仍在搶救中

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉蘇花公路和中段21日上午近11時發生車禍意外，年僅5歲多的何姓男童當時獨自穿越馬路，不料才剛走出，立刻遭到500cc的黃牌重機撞上，何童當場到地不起，一度失去生命徵象，所幸經送醫全力搶救後恢復心跳，目前仍在插管治療觀察中。

▲5歲何姓男童過馬路遭重機撞擊，當場失去生命徵象。（圖／記者蕭可正翻攝）

花蓮縣消防局21日上午10時51分接獲通報，台9線蘇花公路中和段162.3K處，一名年僅5歲的何姓男童遭到重機撞擊，雙腿間流出鮮血、拖鞋噴飛，當場失去生命徵象；救護人員趕抵現場時，何童已經呈現OHCA命危，經緊急送往醫院搶救後一度恢復心跳，目前仍在搶救當中。

▲何姓男童姨丈。（圖／東森新聞）

何童的姨丈表示，當時孩子自行奔出屋外，疑似是要到對面的雜貨店購物、或是去找朋友，豈料正要過馬路時正好碰上10幾輛重機車隊駛來，因其中一輛黃牌重機因煞車不及當場撞上何童，致其雙腿間鮮血直流、不斷吐血，「直接撞下去了啦，我在現場的時候，他裡面都是內出血啊！」

事發後何童家屬接獲消息趕往急診室，在醫院內焦急等待；而目前事發原因、肇責歸屬，仍待警方深入調查釐清。

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▼何童遭到撞擊後口中不斷吐出鮮血。（圖／記者蕭可正翻攝）