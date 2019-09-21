6歲女童晚上翹家逛夜遊超商　新市警獲報當保母安置

▲6歲女童晚上翹家逛超商，被熱心民眾帶往新市分駐所安置，警員充當保母，讓家長平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名張姓6歲小女童，9月20日晚上獨自翹家跑到超商逛，被熱心民眾發現帶到善化分局新市駐所報警，警方充臨時保母，還四處尋找小女童家長未果，幸好女童家長發現孩子未見了，到分駐所報案才發現女童被安置在出所內，平安領回。

警方說，1名民眾於9月20日晚上9時許，在遠東科大旁7-11商店內發現1名小女童獨自在店內，便將小女童帶至新市分駐所交由警方處理，新市分駐所警員邱泓仁、吳晨華獲報，除安撫小孩情緒，並充當臨時保母。

女警吳晨華詢問小女孩相關資料，卻只能依稀回答出張姓名字及現年6歲，但因為年紀過小不會寫字無從查起，警方運用小電腦使用人臉辨識系統均查無資料。隨即便帶著小女孩挨家挨戶的詢問，並問小孩有沒有看過這些房子，詢問各個社區大樓管理員均無看過或認識，經過1個多小時的尋找均未有所獲，隨後將小女孩帶回分駐所給喝茶水及餅乾並安置休息。

約於21日凌晨2時許，張姓女童母親，才心急如焚跑來報案說小孩不見，這才發現小孩被安置在分駐所內，媽媽才放下心中的大石頭，對於警方細心照顧小孩頻頻道謝。

據了解，小女孩與母親同住，不知為何自己半夜溜出門到7-11逛超商，要不是被好心民眾發現報警查處，及女童母親起來上廁所時發現小孩不見了，報警警協尋，順利找回女兒，否則後果不堪設想。