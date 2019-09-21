金星曾適合人類居住！天文學家：「神秘事件」導致星球死亡

Venus likely maintained stable temperatures and hosted liquid water for billions of years before an event triggered drastic changes in the planet, according to a new study https://t.co/adYuneNIHw — CNN (@CNN) 2019年9月20日

實習記者陳妙津／綜合報導

NASA戈達德太空科學研究中心學者麥可‧韋（Michael Way）近日公布自己的新研究，指出對金星進行5次氣候模擬後發現，金星極有可能在數十億年前保持穩定溫度，並擁有液態水等適居條件，直到某一神秘事件發生，導致整個星球發生劇烈變化。

據CNN報導，金星生成於約45億年前，因為大小相似，也被稱為地球的雙胞胎，但如今的金星卻幾乎是個死亡星球，有毒大氣層比地球厚90倍，表面溫度則達864度，足以把鉛熔化。

麥可‧韋表示，每種模擬狀況都表明金星環境最少能維持30億年的液態水，以及溫帶氣候環境，最高溫頂多華氏122度，最低溫則是華氏68度，但在約7億年前，某種不明原因導致金星岩石中的二氧化碳逸散，讓氣候環境改變。

▲金星與地球大小對比圖。（圖／維基百科）



麥可‧韋表示，「我們假設金星可能已經有穩定數十億年的氣候，近乎整個星球的氣候改變很可能解釋從類地球氣候，到如今人們見到極端溫室效應的原因。」他在日內瓦舉行的2019歐洲行星科學大會（EPSC-DPS）上發表該篇研究。

由於金星是離太陽第二近的行星，過去一直以來都被科學家認為不利於海洋存在，因為吸收更多陽光就代表液態水蒸發，水蒸氣被紫外線光解為氫與氧，氫氣逸散入太空中，氧氣則重新結合為二氧化碳，失控的溫室效應導致金星產生有毒的大氣層。

然而模擬實驗顯示，金星形成數十億年時，便經歷過快速冷卻階段，而後大氣中的二氧化碳被矽酸鹽吸收，困在地表上，大氣轉而成為氮氣、少量二氧化碳及甲烷混合的穩定環境。

#Venus could be potentially #habitable in the past (rotated faster and the #sun was fainter) https://t.co/vsW3HqSFFI pic.twitter.com/lKEdvwTHzo — Xavi Bros (@Xavi_Bros) 2016年2月13日

研究團隊認為，7億年前的神秘事件與火山活動有關，岩漿將二氧化碳釋放至大氣中，而隨著岩漿冷卻，氣體無法再被吸收回地表，但無論發生過什麼，大量的二氧化碳都導致溫室效應失控，這也體現在地球近年來炎熱的高溫上。

研究人員說，「地球上也有一些大規模的案例，例如5億年前，西伯利亞暗色岩的火山爆發，很可能是造成二疊紀-三疊紀滅絕事件的主因。」

除了神秘事件外，研究人員還將更進一步了解金星形成後的冷卻速度、表面是否有水存在，以及二氧化碳逸散事件是否只有發生過一次。

麥可‧韋說，「我們需要更多研究以了解金星的歷史與演化，不過模擬氣候重新定義了我們原先認知的『金星區』，原來其實存在液態水及溫帶氣候。」

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